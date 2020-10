Stuttgarter Nachrichten

zu den steigenden Corona-Zahlen

Stuttgart (ots)

Im Hinblick auf Corona waren die vergangenen Monate in Deutschland recht entspannt. Es gab also genügend Anlass, sich über Sinn und vor allem Unsinn von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Erregers Gedanken zu machen. Dabei verbreitete sich bei vielen Menschen die Ansicht, dass alles ja nicht so schlimm sein könne und "Gängel-Maßnahmen" wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes übertrieben seien. Dass sich das Virus in anderen Teilen der Welt wie etwa Nord- und Südamerika oder Indien stark verbreitete, war nicht weiter besorgniserregend, solange man die Lage hierzulande im Griff hatte. Doch nun ist der Sommer vorbei und die zweite Welle da. Damit wächst auch wieder die Verunsicherung bei vielen Menschen.

