ARD Das Erste

ANNE WILL am 3. Mai 2020 um 21:45 Uhr im Ersten

Raus aus dem Corona-Stillstand - hat die Regierung hierfür den richtigen Plan?

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Diskussionen über den richtigen Weg aus der Corona-Krise halten an. Schon jetzt sind die wirtschaftlichen Folgen dramatisch. Die Bundesregierung rechnet mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Gleichzeitig bleibt die Sorge, dass zu große Lockerungen eine zweite Infektionswelle auslösen könnten. Milliardenschwere Hilfsprogramme sollen die wirtschaftlichen Folgen der Krise abfedern, aber wird das Geld richtig investiert? Wie gerecht ist es, dass Unternehmen trotz Staatshilfen Dividenden und Boni zahlen wollen? Werden die Lasten in der Krise gerecht verteilt?

Zu Gast bei Anne Will:

Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen) Markus Söder (CSU, Bayerischer Ministerpräsident und Parteivorsitzender) Hildegard Müller (Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, VDA) Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender) Jutta Allmendinger (Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell