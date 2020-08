Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur US-Wahl und Vize Harris

Stuttgart (ots)

Bis zu den Wahlen im November ist es noch ein weiter Weg. Die meisten US-Wähler entscheiden erst wenige Wochen vor dem Wahltermin, wem sie am Ende ihr Vertrauen schenken. Sollte sich das Virus weiter ausbreiten, drohen die Wahlen zudem zu einer Abstimmung mit geringer Beteiligung zu werden - mit unberechenbaren Folgen für den Ausgang. Das Auszählchaos mit hängenden Stanzschnipseln in Florida bei der Wahl 2000 von George W. Bush gegen Al Gore lässt grüßen. Harris spricht das jüngere, das weibliche und das schwarze Amerika an. Ihr pragmatischer Kurs könnte Trumps Angstkampagne, das Land werde unter Biden weit nach links rücken, ins Leere laufen lassen. Womit der Kampf um das Weiße Haus eröffnet ist.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell