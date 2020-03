Stuttgarter Nachrichten

Kommentar zu Corona

Stuttgart (ots)

Als Nächstes kommt es darauf an, die wirtschaftlichen Folgen des Virus einzudämmen. Die Industrie, aber auch Hotels, Gaststätten und die Reisebranche brauchen Hilfe, wenn die Verluste durch Reisewarnungen, Mitarbeiter in Quarantäne oder Lieferengpässe existenziell groß werden. Auch das gehört zu einem erfolgreichen Krisenmanagement. Insofern ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung nun für die Unternehmen unbürokratisch den Weg frei macht, etwa Kurzarbeit zu beantragen. Im Südwesten zumindest steigen die Anfragen danach schon stark an. Dabei spielen zwar in der Industrie auch die Konjunkturprobleme eine große Rolle. Doch Corona könnte das Fass zum Überlaufen bringen.

