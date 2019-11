Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: zu Krise der Auto-Industrie

Stuttgart (ots)

Die Entwicklung von Autos, die wenig oder keine Schadstoffe ausstoßen und - ebenso wichtig - auch nicht an anderer Stelle für Schadstoffausstoß verantwortlich sind, ist der richtige Weg. Es macht aus der Sicht eines Industrielands aber einen großen Unterschied, ob sich der Wandel kontinuierlich vollzieht oder in Form eines Umbruchs, den man auch noch selbst vorantreibt. Was an Arbeitsplätzen durch das ökologisch durchaus fragwürdige Batterieauto hinzukommt, wird die Lücke bei Weitem nicht schließen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell