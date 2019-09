Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu dem Wahlergebnis in Israel

Stuttgart (ots)

Die Fronten in Israel sind verhärtet, so sehr, dass eine Regierungsbildung unmöglich scheint - wieder einmal, nachdem die Koalitionsverhandlungen bereits im Mai gescheitert waren. Weder Noch-Premier Benjamin Netanjahu noch Herausforderer Benny Gantz können derzeit eine Koalition mit der nötigen Mehrheit von 61 Sitzen bilden. Mit zu verantworten hat diese Spaltung vor allem Netanjahu persönlich. Er ist es, der in den letzten zehn Jahren seiner Regierungszeit gehetzt und gegen die angeblich "Linken" wetterte. Er hat tiefe Gräben gezogen und das Land unterteilt: in die Guten, die Rechten, die Nationalisten.

