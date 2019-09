Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu "VW-Kunden verklagen Bundesrepublik"

Stuttgart (ots)

Fast vier Jahre ist es her, dass US-Behörden dem VW-Konzern die systematische Manipulation von Abgasmessungen seiner Dieselfahrzeuge nachgewiesen haben. Es spricht Bände, dass der Skandal in den USA aufflog, wo VW nur einen minimalen Marktanteil hat. Die Frage, ob sich der deutsche Staat und seine Repräsentanten durch bemühtes Wegschauen an dem Skandal mitschuldig gemacht haben, ist daher berechtigt. Durch die anstehenden Staatshaftungsklagen wird nicht nur die Vergangenheit bewältigt. Von ihnen geht vielmehr das wichtige Signal aus, dass das Recht nicht nur gilt, sondern auch durchgesetzt wird.

