Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Beginn des Ausbildungsjahres

Stuttgart (ots)

Auch in diesem Jahr werden sich nicht alle Unternehmerwünsche erfüllt haben, wenn am 1. September das Ausbildungsjahr beginnt. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen tun sich schwer, ihre ausgeschriebenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Bereits 2018 hat jedes zehnte Unternehmen in Deutschland, das Mitglied einer Industrie- und Handelskammer war, überhaupt keine Bewerbung bekommen. Insgesamt blieben knapp neun Prozent der Ausbildungsplätze unbesetzt. In diesem Jahr - Stichwort: demografische Entwicklung - dürfte der Azubi-Mangel ähnlich hoch sein.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell