Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur SPD

Stuttgart (ots) - Der SPD-Personalstreit der letzten Tage war abstoßende Selbstbeschäftigung pur. Und seit 1998 haben im Bund mehr als zehn Millionen Wähler der SPD den Rücken gekehrt. Es ist eben ein echtes Problem, wenn eine Partei pausenlos sagt, dass sie das Leben der Menschen verbessern wolle - zugleich aber viele nicht erkennen können, was just diese Partei tut, um das wachsende Stadt/Land-Gefälle anzugehen oder die Digitalisierung zu gestalten, die die Wertschöpfung vieler Branchen rasant verändert. Dass die Genossen allzu oft nur Überschriften liefern, hat ihr früherer Vorsitzender Hans-Jochen Vogel deutlich gemacht. In puncto Wohnungsnot in Großstädten beschäftige sich der Koalitionsvertrag mit den Symptomen, nicht jedoch mit den Ursachen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell