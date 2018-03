Einblick in die Pharmaforschung: "Research on Stage"

Forscherinnen und Forscher auf der Bühne von "Research on Stage" am 1. März im Kino International in Berlin. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/38861 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/vfa - Verband forschender Pharma-Unternehmen/Maik Schulze" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - +++ Auf www.research-on-stage.de erzählen Pharma-Forscherinnen und Forscher aus ihrer Arbeit +++ Zu Beginn stehen Krebs-Erkrankungen, Ebola, HIV, Multiple Sklerose, Apdipositas, Krankheiten des Gehirns und die Wirkstoff-Erfindung im Mittelpunkt +++ Weitere Forscher folgen in Kürze

Ab heute liefert die Website www.research-on-stage.de Einblicke in die Welt der Pharmaforschung: Acht Forscherinnen und Forscher aus Unternehmen in Deutschland erzählen in kurzen Videos sehr persönlich von ihrer Arbeit auf dem Weg zu neuen Medikamenten; von Erfolgsmomenten und Enttäuschungen.

Nach Jahrzehnten ohne Schutz werden Impfstoffe gegen Ebola entwickelt und Medikamente mit neuen Wirkmechanismen halten Krebserkrankungen in Schach. Nachrichten wie diese machen Hoffnung. Doch nur selten gibt es die Gelegenheit zu erfahren, was die Forscher auf dem Weg dahin erleben.

Erzählungen, Berichte und Interviews zeigen jetzt die Arbeit von Wissenschaftlern hautnah, ergänzt um Hintergrundinformationen rund um die Pharmaforschung. Initiator der Website ist der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Den Auftakt für www.research-on-stage.de lieferte ein Abend mit Live-Vorträgen am 1. März im Kino International in Berlin.

www.research-on-stage.de wird in den nächsten Wochen immer neue Arzneimittelforscher und ihre ganz speziellen Fragestellungen vorstellen.

Einen Überblick über den Weg von der Idee zum Medikament finden Sie unter: https://www.vfa.de/so-entsteht-ein-medikament.pdf

