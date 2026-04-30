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Von der Pader an die Spitze: Warum Jobware Paderborn seit 30 Jahren treu bleibt

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Paderborn (ots)

Während 1996 viele das Internet noch für eine "Phase" hielten, startete Jobware im "Silicon Valley von Ostwestfalen" ein Experiment, das die Jobsuche für immer verändern sollte. Am 1. Mai wird das Unternehmen 30 Jahre alt. Das Datum ist kein Zufall!

Pioniergeist in Paderborn

Der Gründer von Jobware, Randolph Vollmer, war promovierter Soziologe und hatte einen Sinn für Daten mit Symbolcharakter. So ist es kein Zufall, dass Jobware am 1. Mai 1996 an den Start ging. Das Unternehmen wollte am Tag der Arbeit die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen Arbeit finden.

Dreißig Jahre später hat sich bestätigt, was damals bereits die Vision gewesen war: Die Jobsuche findet online statt, inzwischen sogar per One-Click-Bewerbung oder über Social Media.

Ostwestfälische Verlässlichkeit als Schlüssel

Jobware hat alle Entwicklungen von der Zeitungsannonce über die Online-Anzeige bis hin zum KI-gestützten Recruitingprozess miterlebt und mitgestaltet. So ist das Unternehmen zu einem der führenden Stellenmärkte Deutschlands geworden. Und bis heute gilt hier:

"Wir sind ein ostwestfälisches Ur-Gewächs", so der Geschäftsführer von Jobware, Dr. Wolfgang Achilles. "Diese Herkunft prägt unsere DNA: Wir reden nicht nur über Innovation, wir liefern sie - mit westfälischer Verlässlichkeit und Bodenständigkeit.", betont er. Und mit einem Qualitätsanspruch, der keine Abkürzungen kennt. Bei uns steht der Service am Menschen im Fokus: Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kund:innen es sind."

Standorttreu und zukunftsfähig

Während viele Tech-Unternehmen dem Ruf der Metropolen wie Hamburg oder Berlin folgten, blieb Jobware seinen Wurzeln treu. Dass Paderborn eine der höchsten Dichten an IT-Arbeitsplätzen in Deutschland aufweist, ist auch Unternehmen wie Jobware zu verdanken, die die enge Vernetzung zu lokalen Forschungseinrichtungen und der Universität gepflegt haben.

Zum 30. Jubiläum blickt Jobware nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn. Seitdem KI Einzug in unseren Alltag erhält, verändert sich die Jobsuche noch einmal grundlegend. Auch hier bleibt Jobware dran: Noch dieses Jahr plant das Unternehmen, durch Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten zu schaffen, wie Unternehmen und Jobsuchende zusammenfinden. Damit kann Paderborn seinem Ruf als "Silicon Valley von Ostwestfalen" einmal mehr gerecht werden.

Über Jobware

Jobware ist seit über 30 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter: www.jobware.de

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