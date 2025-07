Deutsche Wildtier Stiftung

Auf den Spuren der Falter in Berlin: Deutsche Wildtier Stiftung bietet spannende Schmetterlings-Rallyes fürs Smartphone

In Gärten und Parks flattern aktuell wieder zahlreiche der großflügeligen Bestäuber. Doch wie gut kennen wir diese faszinierenden Insekten? Wie viele Arten leben in Deutschland? Woran lassen sich Tag- und Nachtfalter unterscheiden? Welche Pflanzen sichern ihr Überleben? All diese und viele weitere Fragen beantwortet die Deutsche Wildtier Stiftung im Rahmen zweier neuer Rallyes durch Berlin. Die digitalen Schnitzeljagden wurden in Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat entwickelt und sind Teil der Kampagne "Aus Grün wird Bunt". Sie sind - wie die erste Rallye zu Wildbienen in der Hauptstadt - ab sofort über die kostenlose Quiz-App "Actionbound" abrufbar. Naturfans jeden Alters können sich durch spannendes Schmetterlingswissen klicken, miträtseln und die Hauptstadt mit ihrer Natur aus einer neuen Perspektive erleben - entlang kulturell und ökologisch spannender Stationen.

Auf der Rallye "Den Schmetterlingen hinterher in Neukölln" tauchen Teilnehmer in die bunte Welt der Tagfalter ein. Im Mittelpunkt steht die Metamorphose des Schmetterlings - vom Ei über Raupe und Puppe bis hin zum ausgewachsenen Falter. Bei "Den Nachtfaltern hinterher in Friedrichshain" dreht sich alles um nachtaktive Falter, die über 80 Prozent der deutschen Schmetterlingsarten ausmachen. Die Rallye lädt dazu ein, diese geheimnisvollen Insekten näher kennenzulernen - nicht nur als scheue Nachtschwärmer, sondern als wichtige Bestandteile städtischer Ökosysteme.

Mit leicht verständlicher, lockerer Sprache und Witz vermitteln die beiden jeweils rund 90-minütigen Rallyes faszinierende Falter-Fakten - zum Beispiel, dass viele Schmetterlinge mit den Füßen schmecken oder potenzielle Partner in zwei Kilometern Entfernung riechen können. Informations- und Quizteile wechseln sich ab. Mit richtig beantworteten Fragen lassen sich Punkte sammeln beziehungsweise digitale Schmetterlingseier retten. Darüber hinaus gibt es handfeste Tipps, wie jeder zum Schutz heimischer Tag- und Nachtfalter beitragen und seinen Balkon oder Garten schmetterlingsfreundlich gestalten kann.

Hier geht es zu den Rallyes: https://www.wildbiene.org/berlin#rallye

