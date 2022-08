die Bayerische

Die Bayerische und Pangaea Life: Zielke Research Consult zeichnet nachhaltige Produkte aus und klassifiziert Sicherungsvermögen der BL die Bayerische Lebensversicherung AG nach Artikel 8

München (ots)

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und deren Marke Pangaea Life zählen zu den Vorreitern für Nachhaltigkeit. Das renommierte ESG-Analysehaus Zielke Research Consult bestätigt nun gleich mehrere Einstufungen nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Die Klassifizierung als nachhaltig entsprechend Artikel 8 erzielen:

Das Sicherungsvermögen der BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Die beiden Sachwerte-Fonds der Pangaea Life "Blue Energy" und "Blue Living"

Die Produkte "Pangaea Life Invest" und die Bayerische "KlassikRente"

Zusätzlich zeichnen Zielke Research Consult und MORGEN & MORGEN zwei Policen der Gruppe als nachhaltige Versicherungsprodukte aus: Pangaea Life Invest - das Produkt für nachhaltige Zukunftsvorsorge und Geldanlage - erhält das Goldsiegel, die KlassikRente der Bayerischen das Silbersiegel.

"Nachhaltigkeit darf kein reines Lippenbekenntnis sein", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit der Kapitalanlage haben wir als Versicherer einen wichtigen Hebel für Veränderung in der Hand. Die Artikel-8-Zertifizierung des Sicherungsvermögens der BL die Bayerische Lebensversicherung AG zeigt, dass wir die Beiträge unserer Kunden verantwortungsbewusst und nicht zum Schaden unseres Planeten anlegen. Diesen Meilenstein nehmen wir als Motivation, unsere nachhaltige Transformation entschlossen voranzutreiben."

Erst kürzlich untermauerte die Versicherungsgruppe ihre Ambitionen mit der Schaffung eines neuen Nachhaltigkeitsressorts, dem CEO Dr. Schneidemann direkt vorsteht. Zudem verankerte die Bayerische ihren Anspruch als nachhaltiger Versicherer in der Unternehmensvision. Als Pionier in diesem Feld bietet die Bayerische mit der Marke Pangaea Life bereits seit 2017 die Möglichkeit in eigens aufgelegte nachhaltige Sachwerte-Fonds zu investieren. Zudem wirtschaftet der Versicherer samt seines selbstständigen Exklusivvertriebs über Ausgleichszertifikate klimaneutral und verfolgt das ehrgeizige Ziel bis 2027 aus eigener Kraft Klimaneutralität zu erreichen.

Pangaea Life

Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 410 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,3 Prozent (Stand: 30.06.2022) nach Fondskosten. Beim Fonds Blue Living beträgt die Mindest-Zielrendite 4,5 Prozent nach Kosten. Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die strengen ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden somit ein Höchstmaß an Transparenz.

die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

