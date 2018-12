Ärzte der Welt-Partner Dr. Denis Mukwege nimmt Friedensnobelpreis entgegen

München (ots) - Ärzte der Welt gratuliert den Preisträgern Dr. Denis Mukwege und Nadia Murad anlässlich der feierlichen Verleihung des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 2018 in Stockholm.

"Wir sind stolz auf die Arbeit unserer belgischen Kollegen, die Dr. Mukwege seit 2015 erfolgreich in seinem Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe unterstützen. Die Auszeichnung wirft ein dringend notwendiges Schlaglicht auf das Leiden der unzähligen Frauen, die täglich sexuelle Gewalt erleben müssen. Sie ist auch eine Wertschätzung der Helfer, die weltweit dagegen kämpfen - und dafür oft große Risiken eingehen", sagt François De Keersmaeker, Direktor von Ärzte der Welt Deutschland.

Ärzte der Welt kümmert sich im 1999 von Dr. Mukwege im kongolesischen Bukavu gegründeten Panzi Krankenhaus um die medizinische Koordination des Programmes für Überlebende sexueller Gewalt. Durchschnittlich 170 Frauen pro Monat wurden hier behandelt oder operiert.

Dr. Mukwege war bezeichnenderweise gerade im Operationssaal, als er im Oktober die Nachricht bekam, dass er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet würde. Seit fast zwei Jahrzehnten widmet er sein Leben der physischen und psychischen Heilung von Frauen und Mädchen, die brutal vergewaltigt und verstümmelt worden sind.

Über Ärzte der Welt: Ärzte der Welt ist die deutsche Sektion der internationalen humanitären Organisation Médecins du Monde/Doctors of the World. In 75 Ländern und rund 340 Programmen im In- und Ausland leisten wir medizinische Hilfe für Menschen, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben - unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft und ihrer religiösen oder politischen Überzeugung. Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Für dieses Recht setzen wir uns ein. In Deutschland und weltweit.

