Braun

Haarentfernung vor dem Urlaub: Langanhaltend glatte Haut im Urlaub mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL

Schwalbach am Taunus (ots)

Effektive Haarentfernung mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL für Reisen und längere Urlaube

Die Sommerferien stehen vor der Tür - und damit für viele auch der Sommerurlaub. Vor der Urlaubszeit suchen viele Menschen nach einer langanhaltenden Haarentfernungsmethode, die sich einfach zu Hause in den Alltag integrieren lässt, zuverlässig funktioniert und bereits im Vorfeld planbare Ergebnisse liefert. Eine repräsentative Appinio-Studie 02/2026* zeigt deutlich, worauf Konsumentinnen bei der Haarentfernung zu Hause Wert legen: Knapp 75 % der befragten Frauen schätzen einen geringen Zeitaufwand. Gleichzeitig besteht der Wunsch nach einer Methode, die an unterschiedlichen Körperzonen effektiv wirkt und über längere Zeit anhält - insbesondere dann, wenn Reisen, Strandaufenthalte oder Ortswechsel anstehen.

Die repräsentative Appinio-Studie 02/2026* zeigt außerdem: Nutzerinnen von IPL-Geräten berichten von hoher Wirksamkeit, vor allem an den Beinen, den Achseln und im Intimbereich. Damit bestätigt die repräsentative Erhebung, dass IPL eine vielseitige und planbare Methode zur Haarentfernung zu Hause ist - ideal für alle, die ihre Haarentfernung vor dem Urlaub strukturiert angehen möchten.

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzen genau an diesen Bedürfnissen an. Sie verbinden Technologie, Effektivität, Komfort, Preis/Leistung und bieten ganzheitliche Lösungen für Frauen, die sich bei der Haarentfernung schnelle und langanhaltende Ergebnisse wünschen. Als Testsieger bei BILD.de steht das Braun Skin i-expert IPL zusätzlich für eine benutzerfreundliche IPL-Haarentfernung für zu Hause.

Was ist IPL?

IPL steht für Intense Pulsed Light. Das IPL-Gerät sendet Lichtimpulse aus, die auf das Haar unter der Hautoberfläche gerichtet sind. Das Licht zielt speziell auf das Melanin in der Haarwurzel ab und versetzt den Haarfollikel in einen Schlafzustand, wodurch die Entwicklung des Haarwachstums verlangsamt und gestoppt wird.

Braun Skin i-expert IPL und Braun Silk-expert Pro 5 IPL als Ganzkörperlösung für die Haarentfernung zuhause vor dem Urlaub

Als eine der weltweit führenden Marken im Bereich Beauty-Tech bietet Braun mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL zwei IPL-Geräte, die Technologiekompetenz, Sicherheit und langanhaltende Ergebnisse miteinander verbinden.

Mit bis zu 2 Jahren glatter Haut** ermöglichen beide Geräte eine langfristige Lösung im Bereich der Haarentfernung und stellen eine Alternative zur Laser-Haarentfernung für zuhause dar***. Für viele Anwenderinnen bedeutet das: Bei konsequenter Behandlung wenige Wochen vor dem Urlaub, können sie den Urlaub haarfrei genießen- ohne zusätzlichen Aufwand während der Reise.

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL liefern verschiedene Aufsätze**** für die optimale Behandlung verschiedener Körperbereiche

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL sind als Ganzkörperlösung entwickelt und verfügen über passgenaue Aufsätze**** für unterschiedliche Körperbereiche:

Smart-Flex-Aufsatz für Beine und Arme

Standardaufsatz für Achseln

Aufsatz für Brust und Rücken

Präzisionsaufsatz für den Intimbereich

Mini-Präzisionsaufsatz für Gesicht und kleinere Bereiche

Diese Vielfalt macht das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer der führenden Lösungen für die ganzheitliche, langanhaltende Haarentfernung zuhause - unabhängig davon, ob die Anwendung auf größere Flächen oder sensible Bereiche abzielt. Unter anderem wurde deswegen das Braun Skin i-expert IPL im aktuellen Vergleichstest von BILD.de als Testsieger ausgezeichnet. So werden das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL für viele Anwenderinnen zur verlässlichen Routine aus Effizienz, Genauigkeit und Komfort.

IPL-Haarentfernung: Sichtbare Ergebnisse nach wenigen Anwendungen

Expertinnen bestätigen die schnelle Wirksamkeit der Braun IPL-Geräte: "Je nach Braun-IPL-Gerät können Nutzer: innen bereits nach 1 bis 3 Anwendungen sichtbare Ergebnisse erzielen", sagt Dr. Lisa Marie Kammer, Senior Scientist - Research & Development bei Braun.

Diese frühen Ergebnisse sind insbesondere vor Reiseantritten relevant, da sie eine flexible Planung ermöglichen. Im Vergleich zu klassischen Methoden wie Waxing oder Sugaring, die häufigere Wiederholungen und höheren zeitlichen Aufwand erfordern, bieten das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine flexible und langanhaltende Lösung.

Technologie, App-Guidance und Sicherheitsstandards bei den IPLs von Braun

Mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzt Braun Maßstäbe im Bereich moderner Haarentfernung zuhause. Beide Geräte bieten:

Smart SkinProtect Sensor: passt die Intensität der Lichtimpulse kontinuierlich an den Hautton an

Sicherheitsfunktionen mit Hautkontaktsensoren: Lichtimpulse werden nur bei direktem Hautkontakt ausgelöst - daher wird auch keine Schutzbrille benötigt

App-Guidance zur Unterstützung der gesamten Routine

Das Braun Skin i-expert IPL verfügt zusätzlich über:

KI-gestützte Schritt-für-Schritt-Anleitung und Live-Tracking der Abdeckung zu behandelnder Körperbereiche

Personalisiertes Feedback

Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktionen

Zeiteffiziente Haarentfernung mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL - auch vor dem Urlaub

Ein weiteres entscheidendes Argument ist die deutliche Zeitersparnis: Die Behandlung mit dem Braun Skin i-expert IPL benötigt nur etwa 10 Minuten pro Woche***** und kommt ohne Vor- oder Nachbereitung aus. Gleichzeitig sorgt die langfristige Wirkung dafür, dass Anwendungen mit der Zeit seltener werden - ein klarer Vorteil für alle, die im Urlaub keine Zeit mit Haarentfernung verschwenden möchten. Mit den IPLs von Braun bist du frei, deinen Urlaub in vollen Zügen zu genießen - ohne Gedanken an Haarentfernung.

Dr. Melanie Hartmann, externe dermatologische Beraterin für Braun und Ärztin für Dermatologie, erklärt: "IPL-Technologie eignet sich besonders für die Haarentfernung zuhause und für die Vorbereitung auf einen Urlaub, da größere Hautareale effizient behandelt werden können und bei regelmäßiger Anwendung langanhaltende Ergebnisse möglich sind."

Preis-Leistung und langfristige Planung

Ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis spielt für viele Frauen eine zentrale Rolle. Laut Marktforschungsstudie* wünschen sich 69% der Befragten eine Haarentfernungsmethode, bei der Preis und Leistung langfristig überzeugen.

Zwar stellen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zunächst eine Investition dar, über einen längeren Zeitraum betrachtet entstehen jedoch keine laufenden Folgekosten. Dank der langanhaltenden Ergebnisse eignen sich die Geräte besonders für Anwender:innen, die ihre Haarentfernung nicht nur vor dem Urlaub, sondern dauerhaft effizient gestalten möchten.

Was unterscheidet das Braun Skin i-expert vom Braun Silk-expert Pro 5 IPL?

Mit zwei unterschiedlichen IPL-Lösungen deckt Braun verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben ab:

Braun Silk-expert Pro 5 IPL

Leistungsstarkes IPL-Gerät mit hoher Blitzfrequenz für eine schnelle Behandlung großer & kleiner Flächen

Gleiche Aufsätze wie beim Skin i -expert IPL für gezielte Anwendungen im Gesicht und in sensiblen Bereichen

App Unterstützung mit Anwendungsempfehlungen

Braun Skin i-expert IPL

Intelligente Unterstützung per App: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und auf dein Haar & Körperbereich personalisierte Anwendungsempfehlungen

Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktion helfen, den Behandlungsplan einzuhalten

Ideal für alle, die ihre Beautyroutine digital unterstützen und optimieren möchte

Mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL planbare Lösungen für langanhaltend glatte Haut im Urlaub

Braun IPL steht für innovative Technologie, Zeitersparnis und langanhaltende Ergebnisse und setzt Standards in der Haarentfernung zuhause. Sowohl das Braun Skin i-expert IPL als auch das Braun Silk-expert Pro 5 IPL basieren auf von der Skin Health Alliance dermatologisch getesteter IPL-Technologie. Die Wahl des Geräts richtet sich nach persönlichen Präferenzen - Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bleiben gleich.

Verfügbarkeit und Preise

Braun IPL-Geräte sind im Elektrofachhandel, in ausgewählten Drogeriemärkten sowie online erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen - je nach Modell und Set - in unterschiedlichen Preissegmenten und ermöglichen so eine Auswahl entsprechend der persönlichen Vorlieben und des Budgets.

UVPs:

Braun Skin i-expert IPL: UVP ab 719,99EUR******

Braun Silk-expert Pro 5 IPL: UVP ab 519,99EUR******

Über Procter & Gamble Procter & Gamble

(P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.x.com/proctergamble.

*durchgeführt von Appinio (02/2026)

**Unter Einhaltung des Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren.

***Vergleich zwischen Laser und IPL für den Heimgebrauch.

****Die mitgelieferten Aufsätze können je nach ausgewähltem IPL-Modell variieren.

*****Beine (Ober- und Unterschenkel), Achseln, Bikinzone, Oberlippe

******Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Original-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuell