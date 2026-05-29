Braun

Langanhaltend glatte Haut - Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL vereinen Technologie, Effektivität und Komfort

Schwalbach am Taunus (ots)

Moderne Haarentfernung: Konsumentinnen wünschen sich Zeitersparnis & effektive Behandlungen

Eine repräsentative Appinio-Studie 02/2026* zeigt deutlicher denn je, worauf Konsumentinnen bei der Haarentfernung wirklich Wert legen: Rund 75 % der befragten Frauen schätzen einen geringen Zeitaufwand bei der Haarentfernung zuhause. Gleichzeitig wünschen sich viele Frauen eine Methode zur Haarentfernung, die an unterschiedlichen Körperzonen zuverlässig funktioniert. Die repräsentative Appinio-Studie 02/2026 zeigt: Besonders Nutzerinnen von IPL-Geräten berichten von hoher Wirksamkeit - vor allem an den Beinen, den Achseln und im Intimbereich. Damit bestätigt die repräsentative Studie, dass IPL eine der vielseitigsten Anwendungen für die Haarentfernung zuhause ist. Braun bietet zwei IPL-Modelle für unterschiedliche Nutzungsprofile: Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzen genau an den Bedürfnissen nach Zeitersparnis und Effektivität an und bieten ganzheitliche Lösungen für Frauen, die sich mit effektiver Haarentfernung beschäftigen. Als Testsieger bei BILD.de steht das Braun Skin i-expert IPL zudem für moderne, komfortable und benutzerfreundliche IPL-Haarentfernung für zuhause.

Was ist IPL?

IPL steht für Intense Pulsed Light. Das IPL-Gerät sendet sanfte Lichtimpulse aus, die auf das Haar unter der Hautoberfläche gerichtet sind. Das Licht zielt speziell auf das Melanin in der Haarwurzel ab und versetzt den Haarfollikel in einen Schlafzustand, wodurch die Entwicklung des Haarwachstums verlangsamt und gestoppt wird.

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL als Ganzkörperlösung für die Haarentfernung zuhause

Als eine der weltweit führenden Marken im Bereich Beauty-Tech für die Haarentfernung zuhause bietet Braun mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL zwei Lösungen, die fortschrittliche Technologie, Sicherheit und langanhaltende Ergebnisse miteinander verbinden.

Mit bis zu 2 Jahren glatter Haut** liefern das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL eine langanhaltende Lösung im Bereich der Haarentfernung und bieten eine Alternative zum Laser für zuhause***. Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL erfüllen damit das Bedürfnis nach einer effektiven Haarentfernung zuhause, die zuverlässig und langanhaltend wirkt.

Individuelle Aufsätze für jeden Körperbereich

Das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL sind als Ganzkörperlösung entwickelt und verfügen über passgenaue Aufsätze**** für verschiedene Körperzonen:

Smart-Flex-Aufsatz für Beine und Arme - mit beweglichen Flügeln für optimale Abdeckung auch an schwierigen Stellen wie Knöcheln, Knien oder Schienbeinen

Standardaufsatz für die Achseln

Breiter Aufsatz für Brust und Rücken

Präzisionsaufsatz für den Intimbereich

Mini-Präzisionsaufsatz für Gesicht und kleinere Bereiche

Diese breite Auswahl an Aufsätzen macht das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer der führenden Lösungen für ganzheitliche, langanhaltende Haarentfernung zuhause. Ergänzend dazu wurde das Braun Skin i-expert IPL in einem aktuellen Vergleichstest von BILD.de als Testsieger ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden Geräten im Bereich IPL Haarentfernung zuhause.

So werden das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL für viele Anwenderinnen zur Routine aus Effizienz, Genauigkeit und Komfort und entsprechen genau den Bedürfnissen, wenn es um effiziente und langanhaltende Haarentfernung geht.

Die IPLs von Braun liefern sichtbare Ergebnisse nach nur wenigen Anwendungen

Expert:innen bestätigen die schnelle Wirksamkeit des Braun Skin i-expert IPLs und des Braun Silk-expert Pro 5 IPLs:

"Je nach Braun-IPL-Gerät können Nutzer:innen bereits nach 1 bis 3 Anwendungen sichtbare Ergebnisse erzielen." sagt Dr. Lisa Marie Kammer, Senior Scientist - Research & Development bei Braun.

Diese frühen Resultate machen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer attraktiven Alternative gegenüber klassischen Methoden wie Waxing oder Sugaring die oft mehr Zeit, Vorbereitung oder häufigere Wiederholungen erfordern.

Technologiekompetenz: KI, App-Guidance & Sicherheitsstandards

Mit dem Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzt Braun neue Maßstäbe im Bereich moderner Haarentfernung zuhause.

Beide Geräte bieten:

SkinPro 2.0 Hauttonsensor: passt die Intensität der Lichtimpulse kontinuierlich an den Hautton an

Sicherheitsfunktionen mit Hautkontaktsensoren: Lichtimpulse werden nur bei direktem Hautkontakt ausgelöst - daher wird auch keine Schutzbrille benötigt

App-Guidance zur Unterstützung der gesamten Routine

Das Braun Skin i-expert IPL bietet zudem:

KI-gestützte Schritt-für-Schritt-Anleitung und Live-Tracking der Abdeckung zu behandelnder Körperbereiche

Personalisiertes Feedback

Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktionen

So verbindet Braun moderne Technologie mit maximaler Benutzerfreundlichkeit für eine sichere, effektive und langanhaltende Haarentfernung zuhause. Eine Schutzbrille wird bei Braun IPL Geräten nicht benötigt.

Zeitersparnis: Eine schnelle Routine - nur 10 Minuten pro Woche*****

Ein weiteres entscheidendes Argument ist die deutliche Zeitersparnis: Eine Ganzkörperbehandlung***** mit dem Braun Skin i-expert IPL benötigt nur etwa 10 Minuten pro Woche***** und kommt ohne Vor- oder Nachbereitung aus. Damit ist es eine der schnellsten Methoden im Vergleich mit anderen Haarentfernungsmethoden und besonders relevant für Menschen mit einem aktiven, vollgepackten Alltag. Gleichzeitig sorgt die langfristige Wirkung dafür, dass Anwendungen nach und nach seltener werden - ein klarer Vorteil gegenüber Methoden mit kurzer Wirkungsdauer. Dr. Melanie Hartmann, externe dermatologische Beraterin für Braun und Ärztin für Dermatologie, Ästhetik und Lasermedizin in Lüneburg sagt "IPL-Technologie eignet sich besonders für die Haarentfernung zuhause, da größere Hautareale effizient behandelt werden können und bei regelmäßiger Anwendung langanhaltende Ergebnisse möglich sind."

Offenheit für technologische Innovation - und die IPLs von Braun liefern sie

Die Appinio-Studie zeigt, dass ca. 71 % der Befragten offen für neue Methoden der Haarentfernung sind. IPL passt perfekt in moderne Beauty-Routinen und Braun bietet mit dem smarten Braun Skin i-expert IPL und dem Braun Silk-expert Pro 5 IPL zwei Lösungen, die fortschrittliche Technologie, Sicherheit und Effektivität miteinander verbinden.

Preis-Leistung & langfristige Kosten

Ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Haarentfernung zuhause ist für viele Frauen ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Die aktuelle Marktforschungsstudie* zeigt: 69 % der befragten Frauen wünschen sich eine Haarentfernungsmethode, bei der Preis und Leistung langfristig überzeugen. Genau hier positionieren sich das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL als kosteneffiziente Alternative zu klassischen Methoden wie Rasieren, Waxing oder Sugaring.

Zwar sind das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zunächst eine Investition, über einen längeren Zeitraum betrachtet erweisen sie sich jedoch als effizientere Lösung für langanhaltende Haarentfernung zuhause. Dank bis zu zwei Jahren glatter Haut** entstehen keine laufenden Folgekosten wie bei anderen Haarentfernungsmethoden. Dr. Melanie Hartmann, dermatologische Beraterin für Braun sagt "IPL ist besonders für Anwenderinnen interessant, die sich eine langanhaltende Haarentfernung wünschen, bei der sich Behandlungen mit der Zeit reduzieren und Ergebnisse über einen längeren Zeitraum sichtbar bleiben."

Die langanhaltenden Ergebnisse ohne Folgekosten machen das Braun Skin i-expert IPL und das Braun Silk-expert Pro 5 IPL zu einer passenden Lösung für alle, die langanhaltende Haarentfernung, das Preis-Leistungs-Verhältnis und Wirksamkeit miteinander verbinden möchten.

Die verschiedenen IPLs von Braun:

Braun IPL steht für langanhaltende Ergebnisse, innovative Technologie und maximale Zeitersparnis - und setzt damit Standards in der Haarentfernung zuhause. Für alle, die eine zuverlässige, schnelle und technologisch führende Methode suchen, bieten der Braun Skin i-expert IPL und der Braun Silk-expert Pro IPL die ideale Lösung.

Was unterscheidet das Braun Skin i-expert IPL vom Braun Silk-expert Pro 5 IPL?

Mit zwei unterschiedlichen IPL-Lösungen deckt Braun verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben ab:

Braun Silk-expert Pro 5 IPL

Leistungsstarkes IPL-Gerät mit hoher Blitzfrequenz für eine schnelle Behandlung großer & kleiner Flächen

Gleiche Aufsätze wie beim Skin i -expert IPL für gezielte Anwendungen im Gesicht und in sensiblen Bereichen

App Unterstützung mit Anwendungsempfehlungen

Braun Skin i-expert IPL

Intelligente Unterstützung per App: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und auf dein Haar & Körperbereich personalisierte Anwendungsempfehlungen

Routinen-Tracking und Erinnerungsfunktion helfen, den Behandlungsplan einzuhalten

Ideal für alle, die ihre Beautyroutine digital unterstützen und optimieren möchten

Sowohl das Braun Skin i-expert IPL als auch das Braun Silk-expert Pro 5 IPL setzen auf dieselbe Grundidee: langanhaltende Haarentfernung zu Hause mit dermatologisch getesteter IPL-Technologie. Die Wahl des Modells richtet sich nach den persönlichen Vorlieben. Die hohe Qualität und Benutzerfreundlichkeit des Braun Skin i-expert IPL wurde zudem durch die Auszeichnung als Testsieger bei BILD.de bestätigt.

Verfügbarkeit und Preise

Braun IPL-Geräte sind im Elektrofachhandel, in ausgewählten Drogeriemärkten sowie online erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen - je nach Modell und Set - in unterschiedlichen Preissegmenten und ermöglichen so eine Auswahl entsprechend der persönlichen Vorlieben und des Budgets.

UVPs:

Braun Skin i-expert IPL: UVP ab 719,99EUR******

Braun Silk-expert Pro 5 IPL: UVP ab 519,99EUR******

Weitere Informationen zu Braun IPL sowie Bildmaterial und detaillierte Produktinformationen finden Sie im digitalen Pressebereich unter: Pressematerial Braun IPL

Über Procter & Gamble Procter & Gamble

(P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.x.com/proctergamble.

*durchgeführt von Appinio (02/2026)

**Unter Einbehaltung des Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren.

***Vergleich zwischen Laser und IPL für den Heimgebrauch.

****Die mitgelieferten Aufsätze können je nach ausgewähltem IPL-Modell variieren.

*****Beine (Ober- und Unterschenkel), Achseln, Bikinzone, Oberlippe

******Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Original-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuell