Gillette Deutschland

Bartpflege auf neuem Level

King C. Gillette erweitert sein Pflege- und Stylingsortiment um den Barttrimmer Pro Max und die Anti-Juckreiz Feuchtigkeitscreme

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Viele Bartträger kennen die täglichen Hürden: Juckreiz, trockene Haut und widerspenstige Haare. Wenn der Bart sich nicht so verhält, wie man es sich wünscht, wird Pflege schnell zur Herausforderung. Die Suche nach Produkten, die wirklich helfen, kann mühsam sein. Pünktlich zum Start ins neue Jahr stellt King C. Gillette gleich zwei Produktneuheiten vor, die gezielt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Bartpflege zugeschnitten sind: die Anti-Juckreiz Feuchtigkeitscreme und den neuen Barttrimmer Pro Max.

Die Neuheiten im Überblick

Anti-Juckreiz Feuchtigkeitscreme

Die neue King C. Gillette Anti-Juckreiz Feuchtigkeitscreme richtet sich an alle, die einen gepflegten Bart ohne Juckreiz möchten. Dabei hat das Gefühl sich kratzen zu müssen viele Ursachen - häufig steckt trockene Haut dahinter. Ist die natürliche Hautbarriere geschwächt, verstärkt Kratzen die Reizung. Viele Männer spüren gerade nach der Bartpflege oder beim Nachwachsen vermehrten Juckreiz: Der Bart fühlt sich unangenehm an, die Pflege wird zur Herausforderung. Mit Menthol und Vitaminen angereichert, lindert die Creme Juckreiz, spendet Feuchtigkeit und verringert Anzeichen von Trockenheit für eine ausgeglichene Haut und einen Bart, der spürbar weicher wirkt.

King C. Gillette Anti-Juckreiz Feuchtigkeitscreme 9,99 EUR (UVP)*

Barttrimmer Pro Max

Der neue Barttrimmer Pro Max liefert Barber-Präzision für alle Bartstyles und maximale Kontrolle bei jeder Anwendung. Fünf vielseitige Aufsätze decken vom Feinschliff bis zur vollen Länge alle Styling-Bedürfnisse ab. Die ProLock-Funktion fixiert die gewählte Einstellung und verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen für fehlerfreies Trimmen mit gleichmäßigen Ergebnissen. Dank neuer Ladestation ist der Trimmer in 1,5 Stunden wieder einsatzbereit und bietet bis zu 100 Minuten Laufzeit; das ergonomische Design sorgt dabei für ein angenehmes Handling.

King C. Gillette Barttrimmer Pro Max 69,99 EUR (UVP)*

King C. Gillette Barber Experte Marcus Michalczyk: "Viele meiner Kunden kennen das Problem: Der Bart ist frisch getrimmt und sieht gut aus - aber kurze Zeit später fängt die Haut an zu jucken. Das ist nervig. Die neue Anti-Juckreiz Feuchtigkeitscreme nutze ich genau aus diesem Grund im Alltag. Sie beruhigt die Haut schnell und macht den Bart spürbar weicher. Beim Trimmen selbst greife ich gern zum neuen Bart Trimmer Pro Max - über diese Produktneuheit freue ich mich ganz besonders. Die Aufsätze geben stabil Halt, man führt ihn präzise und bekommt wirklich klare, saubere Konturen hin ganz ohne Aufwand."

Zusätzlich wurden bestehende Produkte im King C. Gillette Pflegesortiment überarbeitet, um noch gezielter auf individuelle Bartbedürfnisse einzugehen - für ein Pflegeerlebnis, das nicht nur gut aussieht, sondern sich vor allem richtig gut anfühlt.

Die überarbeitete Produktlinie im Überblick

Barttrimmer

Der King C. Gillette Barttrimmer bleibt die verlässliche Basis für eine einfache und flexible Bartpflege. Neu ist aber: eine Vollmetall-Klinge für präzises Trimmen sowie zwei zusätzliche Kammaufsätze (2 mm und 5-54 mm) für maximale Längenflexibilität. Ideal für Männer, die Wert auf unkomplizierte Pflege und variable Längen legen.

King C. Gillette Elektrischer Barttrimmer 32,99 EUR (UVP)*

Barttrimmer Pro

Der Barttrimmer Pro wurde ebenfalls gezielt weiterentwickelt und bietet verbesserte Präzision für Styling und Konturen. Ein Detail-Trimmer für exakte Linien sowie ein 0,5-mm-Kamm für gleichmäßige, ultrakurze Ergebnisse ermöglichen eine kontrollierte Linienführung und ein sauberes Finish im Alltag.

King C. Gillette Elektrischer Barttrimmer Pro 54,99 EUR (UVP)*

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Gillette:

Seit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.

Über Procter & Gamble:

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

Original-Content von: Gillette Deutschland, übermittelt durch news aktuell