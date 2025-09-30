Gillette Deutschland

King C. Gillette präsentiert exklusive Geschenk-Sets zu Weihnachten

Wenn es um Weihnachtsgeschenke für Männer geht, ist die Auswahl oft eine Herausforderung. King C. Gillette macht es in diesem Jahr leicht: Mit drei neuen Geschenk-Sets wird gepflegte Bartkultur zum stilvollen Präsent unter dem Weihnachtsbaum. Bartpflege ist längst mehr als Routine - sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Stil und Selfcare.

Die neuen King C. Gillette Geschenk-Sets bieten für jeden Bartträger das passende Ritual. Ob für Einsteiger oder Bartliebhaber: King C. Gillette verbindet moderne Technologie mit über 120 Jahren Erfahrung in der Männerpflege. So verschenkst du zu Weihnachten nicht nur Pflege mit höchster Qualität - sondern ein Stück Tradition.

MINI GESCHENK-SET - 9,99 EUR (UVP)*

Klein, praktisch, wirkungsvoll: Miniformate von Bartshampoo, Bartbalsam und 3-Tage-Bart-Pflege sind ideal für unterwegs oder als stilvoller Einstieg in die Welt der Bartpflege.

TRIMMER GESCHENK-SET - 59,99 EUR (UVP)*

Für Männer, die Wert auf Präzision legen: Der Barttrimmer Pro mit 40 Längeneinstellungen sorgt für exakte Konturen, unterstützt von einem erfrischenden Bartshampoo und einem Bartbalsam für ein gepflegtes Finish.

PREMIUM BARTPFLEGE SET - 44,99 EUR (UVP)*

Tradition trifft Luxus: Der klassische Rasierhobel, kombiniert mit einem eleganten Rasierpinsel und der Rasiercreme, verwandelt die Rasur in ein Barber-Ritual zuhause. Der Bartbalsam vollendet die Pflege und sorgt für weiches, geschmeidiges Haar.

Das sagt der Experte

"Drei Varianten, drei Bedürfnisse, keine Kompromisse - so sollten Geschenke für Bartliebhaber heutzutage aussehen. Das Beste an den neuen Geschenk-Sets von King C. Gillette: Sie sind nicht einfach nur hübsch verpackt, sondern smart zusammengestellt. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt. So verschenkt man nicht nur ein beliebiges Geschenk-Set, sondern ein Stück Bart-Routine - und das kommt auch bei meinen Kunden immer gut an."

King C. Gillette Barber Experte Marcus Michalczyk

Stilvoll durch die Feiertage

Der King C. Gillette Rasierhobel mit sicherer Doppelklinge ist das perfekte Präsent für Männer mit Sinn für klassische Rasur-Rituale. Mit platinbeschichteten Klingen sorgt er für eine sanfte, präzise Rasur - ganz ohne Kompromisse. Der hochwertige Metallgriff mit strukturierter Oberfläche liegt angenehm in der Hand und bietet optimale Kontrolle. Ein echtes Design-Statement unter dem Weihnachtsbaum!

King C. Gillette Rasierhobel mit 5 Klingen: 14,99 EUR (UVP)*

Perfekt gestylt unterm Weihnachtsbaum

40 Längeneinstellungen per Präzisionsrad, zwei Kammaufsätze, scharfe Klingen - und das ein Leben lang! Wer zu Weihnachten etwas Langlebiges verschenken will, macht mit dem King C. Gillette Barttrimmer Pro alles richtig. Mit nur einer Ladung gleitet er 80 Minuten millimetergenau und ohne Leistungsverlust durch den Bart deines Partners. Egal ob Drei-Tage-Bart oder Weihnachtsmann-Länge: Der Barttrimmer Pro formt, kürzt und definiert - ganz nach seinem Stil.

King C. Gillette Elektrischer Barttrimmer Pro: 49,99 EUR (UVP)*

Wenn sein Bart Wünsche hätte

Weihnachten: das Fest der Liebe. Das kannst und solltest du auch dem Bart deines Partners zeigen. Der King C. Gillette Bartbalsam spendet Feuchtigkeit, macht das Haar weicher und sorgt dafür, dass sich selbst widerspenstige Bärte leicht entwirren lassen. Arganöl und Kakaobutter sorgen für höchste Pflege; durch den charakteristischen Duft der King C. Gillette Linie wird sich deine Zuneigung zu seinem Bart auch für dich auszahlen.

King C. Gillette Bartbalsam 100 ml: 7,99 EUR (UVP)*

*Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.

Über Gillette

Seit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®,Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

