EU-Terminvorschau vom 17. bis 25. Oktober

Freitag, 17. Oktober

Frankfurt am Main: EU-Stand auf Frankfurter Buchmesse und Podiumsdiskussion mit Renate Nikolay (stellv. Generaldirektorin DG CNECT) zu Deepfakes

Die EU ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Das EU-Programm Creative Europe präsentiert Workshops, Gespräche und mehr als 20 EU-geförderte Projekte zu aktuellen Herausforderungen der europäischen Buch- und Medienbranche. Ab Freitag übernimmt die Kommissionsvertretung und das Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland gemeinsam mit den Europe Direct-Zentren aus Darmstadt und vom Relais Rhein-Main den EU-Stand (Halle 4.1, Stand B35). Besucher und Besucherinnen erwarten interaktive Formate, darunter das Online-Spiel Fabulous Council, das Pixi-Buch " Gemeinsam geht es besser" sowie ein EU-Glücksrad. Von 14.00 bis 14.45 Uhr diskutiert zudem Renate Nikolay, stellvertretende Generaldirektorin der GD CNECT, über "Täuschend echt - Deepfakes: Auswege im Kampf um die Wirklichkeit" auf einer Podiumsdiskussion auf der Center Stage (Halle 4.1 B68). Weitere Informationen zur Teilnahme und zum Gesamtprogramm finden Sie auf den Seiten der Frankfurter Buchmesse und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

München: EUDIS Hackathon 2025 (bis 19. Oktober)

Der EUDIS Hackathon 2025 wird zeitgleich an acht Standorten in Europa ausgetragen, darunter Italien, Deutschland, Spanien, die Niederlande, Rumänien, Tschechien, Polen und Portugal. Die deutsche Ausgabe wird in München organisiert, zudem ist eine Online-Teilnahme möglich. In Deutschland wird der Hackathon von Bayern Innovativ durchgeführt und konzentriert sich auf Herausforderungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt, wie den Schutz von Weltraumressourcen, die Nutzung der Raumfahrt für Verteidigungszwecke und die Entwicklung souveräner Luftfahrtsysteme wie UAVs. Das Konzept des Hackathons sieht vor, Studierende und junge Absolventen (ab 18 Jahren, ohne Altersobergrenze) in Teams arbeiten zu lassen, um vordefinierte Herausforderungen zu lösen. Die Teilnehmer konkurrieren um Mentoring-Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Projekte sowie um gesponserte Preise. Die besten Teams jedes Standorts treten auf EU-Ebene gegeneinander an. Eine Jury aus Experten und Investoren bestimmt die drei Gewinner, die ihr Projekt auf einer relevanten Veranstaltung vorstellen können. Wolfgang Bücherl, Leiter der EU-Kommissionsvertretung in München, wird bei der Preisverleihung anwesend sein. Die Teilnahme steht allen offen und ist nicht nur auf Programmierer beschränkt. Teams benötigen Designer, Strategen, Geschäftsleute und kreative Köpfe, um die vielfältigen Aufgaben zu lösen. Registrierung unter www.eudis-hackathon.eu. Die Teilnahme ist kostenlos für Bürgerinnen und Bürger der EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und der Ukraine.

Luxemburg: Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz

Die Ministerinnen und Minister beraten über Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Geplant ist die Annahme von Schlussfolgerungen mit Schwerpunkt auf Prävention, Früherkennung und Intervention. Weitere Themen sind die Bekämpfung von Hass, Diskriminierung und Gewalt gegen LGBTIQ-Personen sowie die soziale Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Der Rat wird voraussichtlich Schlussfolgerungen zur Förderung selbstbestimmten Lebens verabschieden. Zudem werden die Mitgliedstaaten über den Fortschritt und künftige Schwerpunkte der EU-Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2021-2030) beraten - etwa zu Barrierefreiheit und gleichberechtigtem Zugang zu Produkten und Dienstleistungen. EBS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz ab 16.30 Uhr live.

Sonntag, 19. Oktober

Luxemburg: EU-Irak Kooperationsrat

Die Tagung wird von der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, geleitet. Die Delegation des Irak wird vom irakischen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Fuad Hussein geleitet. Die beiden Seiten beraten über die Zusammenarbeit in den Bereichen Migration, Demokratie und Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, Handel und Energie. Außerdem werden aktuelle Entwicklungen im Irak und in der EU sowie regionale und sicherheitspolitische Fragen erörtert. Weitere Informationen hier.

Montag, 20. Oktober

München: RAY DAY 2025 - Europäische Werte stärken

Das Forschungsnetzwerk RAY ("Research-based Analysis of Erasmus+ Youth and the European Solidarity Corps") stellt aktuelle Ergebnisse zur Wirkung der EU-Jugendprogramme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps vor. Im Mittelpunkt stehen zentrale Ergebnisse und Empfehlungen für zukünftige Generationen. Zeit: 16.00-17.30 Uhr, anschließend Empfang, Ort: Europäisches Patentamt, Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 München. Kontakt: Eva Feldmann-Wojtachnia, feldmann@fgje.de. Anmeldung bis 16. Oktober 2025 hier.

Portoroz/Slowenien: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim MED9-Gipfel

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt am MED9-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten teil. Gastgeber ist der slowenische Premierminister Robert Golob; als besonderer Gast wird auch Jordaniens König Abdullah II. erwartet. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen aktuelle Herausforderungen in der Mittelmeerregion, insbesondere die Lage im Nahen Osten und in Gaza, sowie Fragen zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Zum Abschluss des Treffens ist eine gemeinsame Pressekonferenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgesehen. Weitere Informationen auf der Website der slowenischen Regierung.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 23. Oktober)

Zum Auftakt der Plenartagung stehen laut vorläufiger Agenda Redebeiträge der Fraktionen anlässlich des Internationalen Tags der Beseitigung der Armut auf dem Programm. Die Abgeordneten befassen sich anschließend mit der Entscheidung der Kommission über eine Geldbuße gegen Google sowie mit Fragen zur Pressefreiheit in der EU. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Chemikalienpolitik: Berichte zum Monitoring und zu den Aufgaben der Europäischen Chemikalienagentur stehen zur Abstimmung. EBS+ überträgt live.

Luxemburg: Rat für Auswärtige Angelegenheiten

Die Außenministerinnen und Außenminister beraten laut vorläufiger Tagesordnung über die russische Aggression gegen die Ukraine, einschließlich einer informellen Aussprache mit dem ukrainischen Außenminister Andrii Sybiha, sowie über die Beziehungen der EU zum indopazifischen Raum. Zudem stehen die Lage im Nahen Osten und aktuelle außenpolitische Entwicklungen auf der Tagesordnung, insbesondere in Bezug auf Sudan, Moldau und Georgien. Darüber hinaus werden die Ministerinnen und Minister über die Beziehungen zwischen der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (EU-CELAC) sowie über den bevorstehenden OSZE-Ministerrat in Wien informiert. Die anschließende Pressekonferenz mit der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, wird ab 14.45 Uhr live auf EBS übertragen. Weitere Informationen hier.

Luxemburg: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Thema: Energie)

Die für Energie zuständigen Ministerinnen und -minister kommen zusammen, um laut vorläufiger Agenda u.a. über die REPowerEU-Verordnung zu beraten. Ziel ist es, sich auf eine allgemeine Ausrichtung zu dem Kommissionsvorschlag zu einigen, mit dem die letzten Gas- und Ölimporte aus Russland schrittweise eingestellt werden sollen, bevor ab dem 1. Januar 2028 ein vollständiges Verbot gilt. Weitere Themen sind die Elektrifizierung als Treiber einer wettbewerbsfähigen und sauberen Energiewende, sowie Energieversorgungssicherheit und -resilienz in der Ukraine und Moldau. Im Anschluss findet ab 17.30 Uhr eine Pressekonferenz statt, die live auf EBS übertragen wird. Weitere Informationen hier.

Dienstag, 21. Oktober

Straßburg: Wöchentliche Sitzung der Europäischen Kommission

Auf der Tagesordnung stehen laut vorläufiger Agenda das Arbeitsprogramm der Kommission für 2026 sowie der Jahresüberblick 2025 zu Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung von EU-Recht. Außerdem soll die Kommission eine Mitteilung zur Generationenerneuerung in der Landwirtschaft verabschieden, die sich mit Perspektiven junger Landwirtinnen und Landwirte und der Zukunft der Agrarpolitik befasst. Im Anschluss findet gegen 15 Uhr eine Pressekonferenz statt, die live auf EBS übertragen wird.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 23. Oktober)

Im Mittelpunkt der Debatten steht laut vorläufiger Agenda eine Erklärung der Kommission zum jüngsten Friedensabkommen im Nahen Osten und zur Rolle der EU bei der Unterstützung des Friedensprozesses. Zudem beraten die Abgeordneten über die veränderte Sicherheitslage und die Rolle der Polizei in der europäischen Sicherheitsstrategie. Auf der Abstimmungsagenda stehen u. a. Beschlüsse zur Änderung der EU-Vorschriften für Chemikalien, zur Überarbeitung der Führerscheinrichtlinie sowie zur Stärkung der Datenschutz- und Parteienfinanzierungsregeln. Am Nachmittag folgen Debatten über institutionelle Fragen im Zusammenhang mit den EU-Erweiterungsverhandlungen, die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Malta, das Kommissionsarbeitsprogramm 2026, den EU-Haushalt 2026, die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine sowie die Vorbereitung des EU-Afrika-Gipfels in Angola. EBS+ überträgt live.

Luxemburg: Rat für Allgemeine Angelegenheiten

Die Ministerinnen und Minister führen laut vorläufiger Agenda eine Orientierungsaussprache zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2028-2034. Im Mittelpunkt steht die von der Europäischen Kommission im Juli vorgestellte Mitteilung " Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der Zukunft", die Leitlinien für den nächsten langfristigen EU-Haushalt enthält. Zudem besprechen die Ministerinnen und Minister einen Fortschrittsbericht zu den sogenannten Omnibus-Gesetzgebungspaketen zur Vereinfachung von EU-Rechtsvorschriften. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Vorbereitung des Europäischen Rates am 23./24. Oktober sowie ein Austausch zum geplanten Europäischen Demokratieschutzschild zur Stärkung demokratischer Resilienz in der EU. Darüber hinaus steht die neunte Anhörung Ungarns im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 7 EUV auf der Agenda, das 2018 auf Vorschlag des Europäischen Parlaments eingeleitet wurde. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz ab 17.30 Uhr live. Weitere Informationen hier.

Luxemburg: Rat für Umwelt

Die Umweltministerinnen und -minister bereiten die UN-Klimakonferenz COP30 vor, die vom 10. bis 21. November 2025 in Belém (Brasilien) stattfindet. Sie wollen Schlussfolgerungen annehmen, die als Verhandlungsmandat der EU für die Konferenz dienen. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Schlussfolgerungen zur europäischen Wasserresilienzstrategie, die die Kommission im Juni 2025 vorgestellt hat. Zudem tauschen sich die Ministerinnen und Minister über den Europäischen Ozeanpakt aus - eine Initiative der Kommission zur Stärkung der EU-Meerespolitik. Vorläufige Agenda hier. Pressekonferenz ab 19.15 Uhr live auf EBS. Weitere Informationen hier.

Luxemburg: EU-Usbekistan Kooperationsrat

Unter dem Vorsitz der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, findet im Rahmen des Rates für auswärtige Angelegenheiten ein Treffen des EU-Usbekistan Kooperationsrats statt. Die Gespräche befassen sich mit politischen, wirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen sowie mit der Zusammenarbeit in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Justiz, Menschenrechte und Gleichstellung. Weitere Themen sind Usbekistans WTO-Beitritt, Fragen zu Handelshemmnissen und Energie, die Förderung der Konnektivität sowie aktuelle regionale und internationale Entwicklungen, darunter die Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Sanktionsrisiken. Weitere Informationen zu dem Treffen hier.

Mittwoch, 22. Oktober

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 23. Oktober)

Die Plenartagung beginnt laut vorläufiger Agenda mit einer Debatte zum Europäischem Rat (23./24. Oktober), an der auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnimmt. Es folgt eine Aussprache zur Lage in Belarus. Im weiteren Verlauf stimmen die Abgeordneten über den EU-Haushalt 2026 und Entlastungsberichte ab. Am Nachmittag folgen Debatten zur politischen Lage in Serbien sowie zu Klima- und Umweltthemen, darunter die Vorbereitung der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém, die Ziele der CITES-Tagung in Usbekistan und der Ausstieg der EU aus russischen Energieimporten. EBS+ überträgt live.

Brüssel: Dreigliedriger Sozialgipfel für Wachstum und Beschäftigung

Im Rahmen des Europäischen Rates findet der Tripartite Social Summit statt - ein Treffen auf hoher Ebene mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten sowie Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Themen sind unter anderem die Stärkung sozialer Rechte, Reformen im Arbeitsmarkt und langfristige Strategien zur sozialen Zusammenarbeit in der EU. Weitere Informationen in Kürze hier.

Brüssel: EU-Ägypten-Gipfel

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, am ersten EU-Ägypten-Gipfel teil. Im Mittelpunkt des Treffens mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi steht die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen der EU und Ägypten. Besprochen werden Fragen der regionalen Stabilität, des Handels, der Migration, der Energiesicherheit sowie der Zusammenarbeit im Rahmen der strategischen und umfassenden Partnerschaft, die im März 2024 geschlossen wurde. Pressemitteilung und weitere Informationen hier.

Donnerstag, 23. Oktober

Brüssel: Europäischer Rat

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten laut vorläufiger Tagesordnung über die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten, europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sowie über die Themen Wettbewerbsfähigkeit, digitale und ökologische Transformation, bezahlbaren Wohnraum und Migration. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und der Präsident der Euro-Gruppe, Paschal Donohoe, nehmen beim Euro-Gipfel im inklusiven Format an der Debatte über die wirtschaftliche Lage teil. Der Euro-Gipfel wird sich auch auf die Stärkung der internationalen Rolle des Euro und in diesem Zusammenhang auch auf den digitalen Euro konzentrieren. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa live. Weitere Informationen im Einladungsschreiben von EU-Ratspräsident Costa und auf den in Kürze Seiten des Rates.

Berlin: Berlin Global Dialogue 2025 (bis 25. Oktober)

Der "Berlin Global Dialogue" (BGD) ist ein hochrangiges, jährliches Treffen von Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zur Diskussion globaler Wirtschaftsfragen. Seitens der EU-Kommission werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (25. Oktober) und die EU-Kommissare Andrius Kubilius (23. Oktober) und Valdis Dombrovskis (23. Oktober) teilnehmen. Weitere Informationen hier.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Am Schlusstag der Plenarwoche debattieren die Abgeordneten laut vorläufiger Agenda über medien- und gesellschaftspolitische Themen. Auf der Tagesordnung stehen Fragen zur Anwendung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste im transatlantischen Dialog sowie Rats- und Kommissionserklärungen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt und Ausbeutung von Mutterschaft. Ebenfalls beraten wird über die Bedeutung der Brustkrebsfrüherkennung. Zudem stimmen die Abgeordneten über eine strategische Verwendung von InvestEU-Mitteln im Verteidigungsbereich ab. Im Anschluss folgen Abstimmungen über mehrere Dossiers, darunter die Richtlinie zur Überwachung der Bodenqualität, Maßnahmen zur Verringerung von Mikroplastik durch den Verlust von Kunststoffpellets sowie Entschließungen zu den Beziehungen EU-Afrika, zur UN-Klimakonferenz COP30 in Belém und zur CITES-Konferenz in Usbekistan. Den Abschluss der Plenarwoche bildet eine Erklärung der Kommission zur Abschaffung der Zeitumstellung. EBS überträgt live.

Samstag, 25. Oktober

Berlin: Rede von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Berlin Global Dialogue 2025

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält eine Rede beim Berlin Global Dialogue (BGD), die voraussichtlich auf EBS übertragen wird. Das internationale Forum bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um über globale Wirtschafts- und Zukunftsfragen zu diskutieren. Weitere Informationen auf der Website des Berlin Global Dialogue.

