EU-Terminvorschau vom 21. bis 26. September

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Sonntag, 21. September

New York: EU-Kommission nimmt an 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen teil (bis 26. September)

Mitglieder der Europäischen Kommission reisen mit einer hochrangigen EU-Delegation nach New York, um bei der 80. UN-Generalversammlung das europäische Bekenntnis zum Multilateralismus, zu Frieden und Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung und den Menschenrechten zu bekräftigen. Die Europäische Union wird in New York durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin Kaja Kallas sowie Ratspräsident António Costa vertreten. Begleitet werden sie von Exekutiv-Vizepräsidentin Teresa Ribera und den Kommissarinnen und Kommissaren Dubravka Suica, Wopke Hoekstra, Jozef Síkela, Hadja Lahbib, Magnus Brunner, Jessika Roswall, Dan Jørgensen und Glenn Micallef. Am Sonntag, den 21. September, treffen Präsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie Mahamoud Ali Youssouf, dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, zusammen. Am Montag, den 22. September, nimmt Präsidentin von der Leyen an der hochrangigen Gedenksitzung der Generalversammlung zum 80. Jahrestag der Vereinten Nationen teil. Im Anschluss hält sie die Hauptrede beim Global Renewables Summit und spricht am Nachmittag auf der von Frankreich organisierten Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Am Dienstag, den 23. September, wird Präsidentin von der Leyen an der Eröffnung der Generaldebatte teilnehmen und später auf der Konferenz "Restoring Childhood and Humanity - Advancing Peace in Ukraine through the Return of Ukrainian Children" sprechen, die gemeinsam vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem kanadischen Premierminister Mark Carney ausgerichtet wird. Am Mittwoch, den 24. September, nimmt Präsidentin von der Leyen an der hochrangigen Veranstaltung "Protecting Children in the Digital Age" teil, die vom australischen Premierminister Anthony Albanese ausgerichtet wird. Anschließend diskutiert sie im Rahmen der Global Citizen Now Impact Sessions über Investitionen in erneuerbare Energien in Afrika. Darüber hinaus richtet die EU mehrere hochrangige Treffen am Rande der Generalversammlung aus. Alle öffentlichen Beiträge werden bei EBS übertragen. Weitere Informationen hier, auf der Seite des Auswärtigen Dienstes und auf der Website des Rates.

Montag, 22. September

Brüssel: Rat für Landwirtschaft und Fischerei (bis 23. September)

Die Landwirtschafts- und Fischereiministerinnen und -minister beraten in Brüssel. Im Mittelpunkt steht eine öffentliche Sitzung, in der die Kommission ihre Vorschläge für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2027vorstellt. Anschließend findet eine erste politische Debatte über die künftige Ausrichtung der GAP statt. Weitere Themen laut vorläufiger Agenda betreffen Handelsentwicklungen, die gemeinsame Fischereipolitik 2028-2034 sowie Konsultationen zwischen der EU und der UK einerseits und zwischen der EU, Norwegen und weiteren Küstenstaaten andererseits. EBS überträgt live. Weitere Informationen zu dem Treffen hier.

Dienstag, 23. September

Berlin/Online: Utopie-Europa-Preis 2025

Unter dem Motto "Teilhabe und Engagement: der Jugend in Europa eine Stimme geben" findet in Berlin der 6. Debattierwettbewerb für Hochschulen statt. Drei Hochschulteams präsentieren ihre Visionen für ein demokratischeres Europa: die Hochschule Darmstadt, die Universität Gießen und die Hochschule Fulda. Das Publikum ist dabei aktiv eingebunden: Es stimmt live darüber ab, welche zwei Teams in die Finalrunde einzieht - mit der Chance auf eine Reise nach Straßburg. Im Anschluss folgt eine offene Fishbowl-Diskussion mit dem Titel: "Wie engagieren sich junge Menschen heute in Europa? Formate, Instrumente und Räume demokratischer Teilhabe". Der Preis wird organisiert vom Büro für Hochschulkooperation der französischen Botschaft in Berlin, mit Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule, der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland und dem Verbindungsbüro des EU-Parlaments in Deutschland. Uhrzeit: ab 17 Uhr. Eine Teilnahme ist nur noch online möglich. Weitere Informationen hier.

Mittwoch, 24. September

Berlin: Energie ohne Grenzen - Die Rolle der Grenzregionen für die Vollendung der Energieunion

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin und die vom Auswärtigen Amt geförderte Deutsch-Polnische Energieplattform laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein, bei der Projektentwickler aus Grenzregionen sowie Vertreter lokaler, regionaler, nationaler und EU-Verwaltungen sowie Fördereinrichtungen zusammenkommen. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Frage, wie grenzüberschreitende Energieprojekte besser gefördert werden können, um die Energiewende in Europa voranzutreiben. Die Veranstaltung präsentiert wegweisende Projekte und beleuchtet deren Mehrwert, die Herausforderungen, die gefundenen Lösungen und die unterstützenden Instrumente, die ihnen zugutekommen. So können auch andere von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen profitieren. Sie bietet zudem die Gelegenheit, sich über die notwendigen unterstützenden Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Energieprojekte auszutauschen. Diese Präsenzveranstaltung findet in englischer Sprache statt. Weitere Informationen hier.

Würzburg: Richtfest des HIRI-Institutsneubaus am Helmholtz-Institut Würzburg

Auf dem Medizin-Campus des Universitätsklinikums in Würzburg findet von 11:00 bis 13:00 Uhr das Richtfest des neuen Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) statt. Der Neubau wird mit circa 21 Millionen Euro durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Den Hauptanteil der Finanzierung übernimmt der Freistaat Bayern, im Rahmen der strategisch bedeutsamen EFRE IBW Bayern Förderperiode 2021 - 2027. Der Neubau ist eine Investition in einen europäischen Spitzenstandort für RNA-basierte Infektionsforschung. Zu den Rednern und Begrüßenden gehören Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, und Hubert Aiwanger, Stellvertretender Bayerischer Ministerpräsident und Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Weitere Beiträge kommen von Dr. Rolf-Dieter Jungk, Staatssekretär im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, sowie Martin Heilig, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg. Wissenschaftliche Perspektiven werden von Prof. Dr. Paul Pauli, Präsident der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Prof. Dr. Josef Penninger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung, und Prof. Dr. Jörg Vogel, Geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung, präsentiert. Zudem wird Dipl.-Ing. Rainer Post, Geschäftsführer und Gesellschafter von DORANTHPOST Architekten GmbH, sprechen. Es werden bis zu 200 Gäste erwartet, darunter Fachleute und Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Medizin und verschiedenen Organisationen. Medienvertreter können sich bei Interesse am Projekt und an der Veranstaltung bei luisa.haertig@helmholtz-hiri.de melden. Weitere Informationen hier.

Freitag, 26. September

Berlin: Quiz Night Show

Ein geselliger Quiz-Abend rund um Sprachen und Europa, veranstaltet von der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und der Stadt Berlin. Im Anschluss an das Quiz kann bei der Kantine DELUXE Party gefeiert werden. Eintritt frei. Ort: Alte Kantine, Kulturbrauerei, Berlin, Zeit: ab 18.30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung hier.

