Munich Private Equity

Munich Private Equity zahlt im Juni 100 Millionen Euro an Privatanleger aus

Oberhaching (ots)

Munich Private Equity, der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, tätigt Ende Juni fünf weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger. Die Höhe der Ausschüttung liegt je nach Private Equity-Dachfonds bei bis zu 25 Prozent. Insgesamt werden rund 100 Millionen Euro ausgezahlt.

Die folgenden Dachfonds* zahlen aus:

International III: rund 12,5 Prozent

International IV: 25 Prozent

Direct Return I: 10 Prozent

Direct Return II: 10 Prozent

Direct Return III: 10 Prozent

"Fast 100 Millionen Euro an Auszahlungen sind in der aktuellen Marktphase ein starkes Signal", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity. "Während sich Rückflüsse in einzelnen Marktsegmenten zuletzt zurückhaltender entwickelten, beobachten wir im Lower Mid-Market eine stärkere Kontinuität bei den Realisierungen. Unsere breit diversifizierte Strategie mit Fokus auf Zielfonds, die in mittelständische Unternehmen investieren, bewährt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Davon profitieren unsere Anleger nun bei den bevorstehenden Auszahlungen."

Deutschlands größter Private-Equity-Dachfonds im Retail-Segment - der International III - schüttet rund 12,5 Prozent aus und überschreitet damit die Gewinnschwelle. Beim International IV ist es die erste Auszahlung. Die betreffenden Anlegerinnen und Anleger erhalten dabei 25 Prozent. Der Direct Return III schüttet ebenfalls erstmalig aus. Bei Direct Return I und II ist es bereits die fünfte bzw. dritte Auszahlung.

Die fünf genannten Private-Equity-Dachfonds befinden sich alle in der so genannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert, sondern plangemäß in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.

Im April hatte Munich Private Equity bereits die ersten fünf Auszahlungen im Jahr 2025 geleistet.

*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet - vollständig lauten diese:

3. RWB PrivateCapitalPLUSsystem GmbH i.L., 3. RWB PrivateCapital GmbH & Co. Beteiligungs KG i.L., RWB PrivateCapital GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG i.L.

4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG i.L., 4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG i.L.

RWB Direct Return GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

RWB Direct Return III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Über Munich Private Equity

Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

Mehr unter: www.munich-pe.com

Original-Content von: Munich Private Equity, übermittelt durch news aktuell