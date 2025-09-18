SUPER RTL

Spektakuläre Höchstleistungen bei TOGGO

Start der "Ninja Warrior Germany Kids Academy"

Köln (ots)

Sie hangeln, springen und klettern wie die Großen: In der neuen, zehnteiligen Reality-Doku "Ninja Warrior Germany Kids Academy" zeigen zwölf sportliche Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren, was in ihnen steckt. Ab Sonntag, 12. Oktober, um 19:40 Uhr gehen die Nachwuchs-Ninjas bei TOGGO an den Start - voller Energie, Mut und Leidenschaft. Am Blackfoot Beach in Köln treten sie in einem intensiven Trainingscamp gegeneinander an und wachsen dabei über sich hinaus, gecoacht von den prominenten Ninja-Stars Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans.

In zwei Teams stellen sich die jungen Athleten spektakulären Hindernissen und mental fordernden Challenges. Sie lernen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und als Team zusammenzuhalten. Doch nur die Besten schaffen es ins große Finale und in den legendären "Ninja Warrior Germany"-Parcours. Ein Höhepunkt, der für unvergessliche Gänsehautmomente sorgt, unter den Augen von Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra.

Begleitet werden die Kids von Camp-Chefin Jessica Schöne, die mit viel Empathie durch das Abenteuer führt und die persönliche Entwicklung der Teilnehmer ebenso in den Mittelpunkt stellt wie ihre sportlichen Höchstleistungen.

"Ninja Warrior Germany Kids Academy" ist ein Camp voller Emotionen, Freundschaft und Mutmach-Momenten, in dem Kinder über sich hinauswachsen und zu wahren Helden werden. Die zehnteilige Serie läuft ab dem 12. Oktober immer sonntags um 19:40 Uhr bei TOGGO. Auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ steht jede Folge bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit - los geht's online bereits am 5. Oktober mit der ersten Episode und dem Einzug ins Camp.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Pressemappe

Original-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuell