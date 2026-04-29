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PAUL HARTMANN AG

Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis

Heidenheim (ots)

  • Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 %
  • Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert
  • Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %

HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr 2026 gestartet.

Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.

Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 % gesteigert werden.

HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.

Umsatzentwicklung der Segmente

Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und -kürzungen belastet.

Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.

Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und Untersuchungshandschuhe.

Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.

Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.

Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations

Pressekontakt:

Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.info

Original-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell

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