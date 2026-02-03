PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PAUL HARTMANN AG

Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis

Heidenheim (ots)

Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.

Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3 %. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen wesentlichen Ergebnisbeitrag.

"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.

Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.

Pressekontakt:

Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: stephanie.reuter@hartmann.info

Original-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell

