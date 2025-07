Reju

Reju und Circle-8 Textile Ecosystems kooperieren bei der Förderung des Textilrecyclings in großem Maßstab in Großbritannien.

Reju™, das fortschrittliche Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Textilien, und Circle-8 Textile Ecosystems, ein führender Entwickler von Ökosystemen und Infrastrukturen für das Recycling von Textilien, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um ein Ökosystem für Kreislauftextilien in Großbritannien zu fördern.

Circle-8 wird Rejus künftige europäische Regenerationszentren mit Rohstoffen aus gebrauchten Textilabfällen versorgen, die in der ersten digitalisierten automatisierten Textilsortier- und -vorverarbeitungsanlage (ATSP) verarbeitet werden. In einem ersten Schritt zu einem Netzwerk von Anlagen im industriellen Maßstab wird Reju die Rohstoffe dann für die Produktion seines regenerierten Reju Polyester™ nutzen, das im Vergleich zu neuem Polyester einen um 50 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck hat und unendlich oft regeneriert werden kann.

„Die Zusammenarbeit mit dem wachsenden Ökosystem von Circle-8 und ATSP ermöglicht es uns, die Effizienz des Textilrecyclingprozesses zu steigern, indem wir ihn einfacher und präziser gestalten. Das Ergebnis ist ein Premiumprodukt, das den hohen Reju-Standard für Polyester erfüllt", so Patrik Frisk, CEO von Reju. „Da sich immer mehr Verbraucher und Bekleidungshersteller bewusst werden, wie wichtig es ist, dass Textilien nicht auf Mülldeponien landen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass automatisierte, rationalisierte Prozesse und Einrichtungen dort vorhanden sind, wo die Textilabfälle anfallen."

Die Partnerschaft zwischen Reju und Circle-8 wird dazu beitragen, eine britische Infrastruktur für die Materialverarbeitung aufzubauen und Partnerschaften für ein vollständig transparentes und praktikables Faser-zu-Faser-Ökosystem zu etablieren. Die Vereinbarung soll britischen Marken und Einzelhändlern den Übergang zu einer kreislauforientierten Textilindustrie erleichtern. Circle-8 liefert vorsortiertes und vorverarbeitetes Ausgangsmaterial in großem Maßstab für die von Reju entwickelte Aufbereitungstechnologie. Diese Partnerschaft gewährleistet Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit für die jährlich in Großbritannien anfallenden mehr als 700.000 Tonnen nicht wiederverwertbarer Textilabfälle.

„Reju und Circle-8 haben ein gemeinsames Engagement für ein echtes, unbegrenztes Textil-zu-Textil-Recycling hier in Großbritannien und auf der ganzen Welt", sagt Cyndi Rhoades, Mitbegründerin und CEO von Circle-8. „Diese Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung von Zusammenarbeit und Innovation bei der Umwandlung von Textilabfällen in Ressourcen. Da die globalen Regulierungsbehörden koordinierte Maßnahmen zu diesem Thema ergreifen, widmen sich Reju und Circle-8 der Entwicklung skalierbarer Lösungen, die den Anforderungen der Regulierungsbehörden entsprechen und eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen."

Über Circle-8 Textile Ecosystems Die Zukunft der Materialien liegt nicht in der Gewinnung. Es ist der Kreislauf. Circle-8 treibt die neue Kreislauftextilindustrie voran, indem es das Ökosystem und die Infrastruktur aufbaut, um das Recycling von Textilien in Textilien zu ermöglichen. Wir treiben die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme eines Netzes automatischer Textilsortier- und -vorverarbeitungsanlagen voran, um nicht wiederverwendbare Textilien in Ausgangsmaterial für Faser-zu-Faser-Recyclingverfahren zu verwandeln. Unser Ziel ist es, im Vereinigten Königreich Polymer-Recyclinganlagen für Textilien im industriellen Maßstab zu errichten. Wir bauen die Partnerschaften aus, die in der gesamten textilen Wertschöpfungskette benötigt werden, und arbeiten daran, die geschätzten jährlichen 700.000 Tonnen nicht wiederverwendbarer Textilien im Vereinigten Königreich vom Export, von der Deponie und der Verbrennung abzuziehen, um diese kreislauforientierte Zukunft Wirklichkeit werden zu lassen.

Über Reju

Reju ist ein Unternehmen für Materialaufbereitung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufbereitung von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju befindet sich im Besitz von Technip Energies und setzt eine aus der IBM-Forschung stammende Technologie ein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein globales Kreislauf-Ökosystem für das Textilrecycling zu schaffen, das sich mit PET-Kunststoff in Textilien befasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reju.com/ .

