Reju gibt die Standortwahl für Regeneration Hub One bekannt, sein erstes industrielles Recyclingzentrum für Textilien, das im Chemelot-Industriepark in Sittard-Geleen, Niederlande, errichtet wird

Reju™, das fortschrittliche Unternehmen für die Regeneration von Textilien, gab heute bekannt, dass es den Chemelot Industrial Park als Standort für sein erstes Regenerationszentrum im industriellen Maßstab ausgewählt hat. Chemelot befindet sich in Sittard, Niederlande, und ist ein führender europäischer Industriepark und ein Innovationszentrum. Dies folgt der erfolgreichen Eröffnung des Regeneration Hub Zero in Frankfurt im Oktober 2024.

Regeneration Hub One zielt darauf ab, den Weg von Reju zum Aufbau einer Kreislaufinfrastruktur für die Aufbereitung von Textilabfällen in großem Maßstab zu beschleunigen. Dieser strategische Standort wird es Reju ermöglichen, die bestehende Infrastruktur und die industriellen Synergien zu nutzen, um seine Aktivitäten effizient zu skalieren.

Das Projekt unterliegt der endgültigen Investitionsentscheidung des Vorstands von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju.

Der Hub strebt an, jährlich umgerechnet 300 Millionen Artikel, die sonst als Textilabfälle enden würden, wiederaufzuarbeiten. Dies entspricht einer Produktionskapazität von 50.000 Tonnen rBHET pro Jahr, die anschließend zu Reju PET repolymerisiert werden. Dieser aus Textilabfällen gewonnene Rohstoff wird zu Reju-Polyester verarbeitet, dessen CO₂-Emissionen um 50 % niedriger sind als die von neuem Polyester. Das Reju-Polyester wird anschließend wieder in die nachgelagerte Lieferkette zurückgeführt, wo es zu Garnen und Stoffen für den Endverbraucher verarbeitet wird.

Der Textilverbrauch in Europa ist von 17 kg pro Person im Jahr 2019 auf 19 kg pro Person im Jahr 2022 gestiegen – genug, um einen großen Koffer für jeden Einwohner Europas zu füllen. Das Gleiche gilt für Textilabfälle: In den EU-Mitgliedstaaten wurden im Jahr 2022 etwa 94 Millionen Tonnen* Textilien entsorgt und wahrscheinlich verbrannt oder deponiert. Durch die Zusammenarbeit mit vorgelagerten Partnern wird Reju die Rückverfolgbarkeit von Textilien gewährleisten.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Reju. Mit der Bekanntgabe des Standorts für den Regeneration Hub One bekräftigen wir unser Engagement für die Transformation der Textilindustrie durch Innovation und Zusammenarbeit", erklärte Patrik Frisk, CEO von Reju. „Chemelot ist die ideale Umgebung, um unsere Technologie zu skalieren und in ein breiteres Netzwerk von Industrieunternehmen zu integrieren, die ebenfalls auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sind. Hier wollen wir beweisen, dass die Kreislaufwirtschaft von Textil zu Textil in großem Maßstab möglich ist."

Reju ist im Besitz von Technip Energies, einem führenden Ingenieur- und Technologieunternehmen, und nutzt eine geschützte Technologie, die ursprünglich von IBM Research entwickelt wurde. Durch die Rückgewinnung, Regenerierung und Wiederverwertung von Textilabfällen, beginnend mit Polyester, schafft Reju ein neues, skalierbares Kreislaufsystem, das die Abhängigkeit der Industrie von neuen Rohstoffen verringert.

„Bei Chemelot setzen wir uns für die Förderung nachhaltiger Innovationen und die Ermöglichung zirkulärer Lösungen in verschiedenen Branchen ein", erklärte Koos van Haasteren, CEO von Chemelot. „Rejus Regeneration Hub One steht im Einklang mit unserer Mission, den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Durch die Integration ihrer fortschrittlichen Textilrecyclingtechnologie in unser industrielles Ökosystem können wir dazu beitragen, die Reduzierung von Textilabfällen zu beschleunigen und neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit im Materialsektor zu setzen."

Dank der Bemühungen der Niederländischen Agentur für Auslandsinvestitionen (NFIA), des Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft sowie des Ministeriums für Klimapolitik und grünes Wachstum wird das Recyclingzentrum im Chemelot-Industriepark in den Niederlanden angesiedelt. Ministerin Sophie Hermans (Klimapolitik und grünes Wachstum) sagte: „Mit der Entscheidung von Reju, seine innovative Recyclinganlage in Chemelot anzusiedeln, haben die Niederlande eine Premiere erreicht: Die erste große Recyclinganlage des Landes, in der ausgediente Textilien zu Rohstoffen für neue und sogar noch bessere Textilien verarbeitet werden. Dies ist die Art von neuer Industrie, die wir anstreben – nachhaltig, zirkulär und zukunftsorientiert. Sie trägt zu grünem Wachstum bei und stärkt unsere Position in der Kreislaufchemie. Trotz der Herausforderungen in diesem Sektor bleiben die Niederlande für grüne Industrieinvestitionen attraktiv. Mit diesem neuen Werk gestalten wir aktiv die Industrie von morgen, und ich bin stolz darauf, dass Reju sich für die Niederlande entschieden hat."

Durch die Zusammenarbeit mit vorgelagerten Partnern wird Reju die Rückverfolgbarkeit von Textilien zu Textilien für Abfälle gewährleisten, die andernfalls vergraben, verbrannt oder deponiert würden.

Seit seiner Einführung hat Reju:

Den ersten Regeneration Hub in Frankfurt eröffnet

Partnerschaften mit Goodwill und Waste Management in den USA geschlossen, die das Textilrecycling in Nordamerika vorantreiben werden

Eine Partnerschaft mit Nouvelles Fibres Textiles zur automatischen Sortierung von Kleidung und Störfaktoren (Reißverschlüsse, Knöpfe usw.) angekündigt

Ankündigung einer Partnerschaft mit Cibutex in Europa zur Schaffung eines Ökosystems unter den Mitgliedsunternehmen

Eine Partnerschaft mit Rematrix in Europa zur Sicherung einer nachhaltigen Textilversorgung angekündigt

Für weitere Informationen besuchen Sie reju.com

*Briefing der Europäischen Umweltagentur zur Kreislaufwirtschaft in der Textilwertschöpfungskette der EU in Zahlen

Informationen zu Reju Reju ist ein Unternehmen für Materialregenerierung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Regeneration von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju gehört zu Technip Energies und nutzt Technologien, die ursprünglich aus der IBM-Forschung stammen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, unbegrenzte Möglichkeiten aus begrenzten Ressourcen zu erschließen, und strebt den Aufbau eines globalen Kreislaufsystems für das Recycling von Textilien an, um Polyestertextilien wiederaufzuarbeiten und wieder in den Kreislauf zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reju.com/.

Informationen zu Technip Energies Technip Energies ist ein weltweit tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen. Mit führenden Positionen in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO2-Management tragen wir zur Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft bei. Unsere sich ergänzenden Geschäftsbereiche Technologie, Produkte und Dienstleistungen (TPS) sowie Projektabwicklung setzen Innovationen in skalierbare und industrielle Realität um.

Durch Zusammenarbeit und hervorragende Leistungen sind unsere über 17.000 Mitarbeiter in 34 Ländern fest entschlossen, Wohlstand und Nachhaltigkeit für eine Welt zu verbinden, die auf Dauer angelegt ist.

Technip Energies erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 6,9 Mrd. EUR und ist an der Euronext Paris notiert. Das Unternehmen bietet auch außerbörslich gehandelte American Depositary Receipts an. Für weitere Informationen: www.ten.com.

Informationen zu Chemelot Chemelot ist einer der wichtigsten Industriecluster in den Niederlanden. Im Chemelot Industrial Park sind 17 Produktionsunternehmen in 60 verschiedenen Werken tätig, die sowohl hinsichtlich der Energie- als auch der Rohstoffströme eng miteinander verbunden sind. Bei diesen Unternehmen und in der einzigartigen Kombination mit dem Brightlands Chemelot Campus wird intensiv an der Umstellung auf eine nachhaltige Produktion gearbeitet.

Neben der Energiewende ist die Rohstoffwende ebenso wichtig. Chemelot hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 eine vollständig kreislauforientierte Produktion zu erreichen. Gerade aufgrund dieser engen Vernetzung der Anlagen ist Chemelot hervorragend aufgestellt, um dies zu erreichen. Auf dem 800 Hektar großen Gelände arbeiten rund 8.000 Beschäftigte in mehr als 200 Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.chemelot.nl.

