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Die Sky und WOW Highlights im September 2026

Die Sky und WOW Highlights im September 2026
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Unterföhring (ots)

Folgende Titel werden u.a. im September 2026 auf Sky und WOW starten:

Serien, Shows und Dokumentationen:

  • Shit Show - Welcome to Reality (1.9.)
  • Mocro Maffia S1-6 (1.9.)
  • Wild Heroes: Die Zoo-Helden von Auckland S3 (2.9.)
  • Wale hinter Gittern (3.9.)
  • Mörderische Liebe - Der Fall Jodi Arias (3.9.)
  • Die Flodders (3.9.)
  • ACES: Der Club der Tennisgiganten (4.9.)
  • Possession S1 (7.9.) - Sky Original
  • CIA S1 (10.9.)
  • Mörderische Liebe - Der Fall Gabby Petito (10.9.)
  • Tage, die die Welt erschütterten (11.9.)
  • The Game - Die NFL erobert Deutschland (12.9.)
  • The Killer You Know - Tödliches Vertrauen (16.9.)
  • The Paper S2 (16.9.)
  • Doñana - Spaniens Garten Eden (17.9.)
  • Mörderische Liebe - Wo ist Mami? (17.9.)
  • Ted Bundy: Das Monster von nebenan (18.9.)
  • Philly Homicide S2 (21.9.)
  • Wildest Places S4 (21.9.)
  • Nachtstreife S1-3 (21.9.)
  • Yeliz & Jimi: We are Family?! S2 (22.9.) - Sky Original
  • Einfach überirdisch! (30.9.)

Filme:

  • Song Sung Blue (4.9.)
  • Bad Cop (5.9.)
  • Primitive War (11.9)
  • In Cold Light (16.9.)
  • Armor (18.9.)
  • Hamnet (19.9.)
  • Dirty Angels (25.9.)
  • Splitsville (26.9.)
  • Sky Cinema: Adam Sandler (ab 9.9.)

Pressekontakt:

Sky Deutschland:
Thomas Schöffner
Content PR
T: +49 (0)173 7254664
Thomas.Schoeffner@rtl.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

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