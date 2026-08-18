Die Sky und WOW Highlights im September 2026
Unterföhring (ots)
Folgende Titel werden u.a. im September 2026 auf Sky und WOW starten:
Serien, Shows und Dokumentationen:
- Shit Show - Welcome to Reality (1.9.)
- Mocro Maffia S1-6 (1.9.)
- Wild Heroes: Die Zoo-Helden von Auckland S3 (2.9.)
- Wale hinter Gittern (3.9.)
- Mörderische Liebe - Der Fall Jodi Arias (3.9.)
- Die Flodders (3.9.)
- ACES: Der Club der Tennisgiganten (4.9.)
- Possession S1 (7.9.) - Sky Original
- CIA S1 (10.9.)
- Mörderische Liebe - Der Fall Gabby Petito (10.9.)
- Tage, die die Welt erschütterten (11.9.)
- The Game - Die NFL erobert Deutschland (12.9.)
- The Killer You Know - Tödliches Vertrauen (16.9.)
- The Paper S2 (16.9.)
- Doñana - Spaniens Garten Eden (17.9.)
- Mörderische Liebe - Wo ist Mami? (17.9.)
- Ted Bundy: Das Monster von nebenan (18.9.)
- Philly Homicide S2 (21.9.)
- Wildest Places S4 (21.9.)
- Nachtstreife S1-3 (21.9.)
- Yeliz & Jimi: We are Family?! S2 (22.9.) - Sky Original
- Einfach überirdisch! (30.9.)
Filme:
- Song Sung Blue (4.9.)
- Bad Cop (5.9.)
- Primitive War (11.9)
- In Cold Light (16.9.)
- Armor (18.9.)
- Hamnet (19.9.)
- Dirty Angels (25.9.)
- Splitsville (26.9.)
- Sky Cinema: Adam Sandler (ab 9.9.)
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