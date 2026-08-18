Die Sky und WOW Highlights im September 2026

Unterföhring (ots) - 2. Bundesliga: Der 2. Spieltag am Wochenende live Endlich ist die 2. Bundesliga in die neue Saison gestartet und hat bereits am ersten Spieltag für einige Überraschungen gesorgt. Dabei sind die fünf Neulinge unterschiedlich aus den Startblöcken gekommen: Aufsteiger FC Energie Cottbus ...

mehr