Das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Bayern und Werder am 1. Mai live bei Sky Sport

Sky überträgt das Finale ab 15.15 Uhr live auf Sky Sport Mix

Frauenpower bei Sky Sport: Nele Ocik und Sky Expertin Julia Simic führen durch den Nachmittag, Lisa de Ruiter fängt Stimmen ein, Rachel Rinast kommentiert gemeinsam mit Hannes Herrmann

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 30. April 2025 - Am 1. Mai steigt in Köln das DFB-Pokalfinale der Frauen. Der frisch gekürte Meister FC Bayern München, der am Wochenende mit dem Sieg über Freiburg die dritte Meisterschaft in Folge feierte, trifft auf Werder Bremen. Die Müchnerinnen um Giulia Gwinn und Sydney Lohmann gehen als klarer Favorit in die Partie, wollen ihre starke Saison mit dem Double krönen und ihrem scheidenden Trainer Alexander Straus ein weiteres Abschiedsgeschenk bescheren.

Für Werder hingegen wäre es der größte Triumph in der Vereinsgeschichte. Umso wichtiger für die Bremer, dass Juliane Wirtz, Schwester von Nationalspieler Florian Wirtz, nach monatelanger Verletzungspause pünktlich zum Saisonhöhepunkt zurückkehrt und eine wertvolle Option darstellt. Vielleicht macht der Feiertag seinem Namen alle Ehre - und beschert Werder eine große Party in grün-weiß.

Sky überträgt das Finale live aus Köln ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Mix mit geballter Frauenpower. Moderatorin Nele Ocik begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Expertin Julia Simic aus dem Stadion und führt durch die Übertragung. Das Spiel kommentiert Rachel Rinast gemeinsam mit Hannes Herrmann, während Lisa de Ruiter am Spielfeldrand Stimmen einfängt.

