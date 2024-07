Sky Deutschland

Voller Vorfreude auf die neue Saison: der Testspielsommer live bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Bis zum 10. August überträgt Sky Sport über 20 Testspiele der Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga live

Unter anderem mit Tottenham - FC Bayern, dem BVB und dem VfB auf ihren Asien-Reisen, Valencia - Eintracht Frankfurt und 1. FC Nürnberg - Juventus

Alle Begegnungen live auf Sky Sport News und/oder Sky Sport Bundesliga, viele davon auch in frei empfangbaren Livestreams auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Unterföhring, 18. Juli 2024 - Nach der Heim-EM sind die Blicke der Fans längst schon wieder nach vorne gerichtet. Seit Anfang Juli befinden sich sämtliche Bundesligisten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit, die Vereine der 2. Bundesliga noch länger. Bereits bevor in gut zwei Wochen die Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga und zwei Wochen später im DFB-Pokal und dem Supercup auch für die Teams der Bundesliga beginnt, ist Sky Sport dabei und überträgt zahlreiche Testspiele live.

Hier haben die Fans die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck von den Neuzugängen des eigenen Vereins und der Konkurrenz zu verschaffen. Hinzu kommen zahlreiche neue Trainer, die sich auf ihre erste Saison in der Bundesliga oder 2. Bundesliga einstimmen: unter anderem Vincent Kompany auf der Bayern-Bank gegen Tottenham Hotspur, Nuri Sahin mit dem BVB auf Asienreise und in Tests gegen Villarreal und Aston Villa sowie Weltmeister Miroslav Klose als neuer Club-Trainer gegen Juventus Turin. Zu den weiteren Live-Übertragungen bei Sky Sport zählen fünf Partien von Eintracht Frankfurt (u.a. in Nordamerika und Valencia), die beiden Japan-Spiele des VfB Stuttgart sowie die Partien von RB Leipzig gegen Aston Villa und Wolverhampton im Rahmen ihrer USA-Reise.

Sky zeigt die Partien in Kooperation mit der DFL, dem BVB bzw. Eintracht Frankfurt direkt sowie der Onside Sports GmbH, die die Organisation und Vermarktung der Testspiele zahlreicher Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga übernimmt. Insgesamt über 20 Begegnungen wird Sky Sport bis zum 10. August live übertragen.

Sämtliche Spiele werden auf Sky Sport Bundesliga oder auf Sky Sport News live übertragen, in der Regel auf beiden Sendern parallel. Neben dem klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs stehen alle Übertragungen über den Streaming-Service WOW zur Verfügung. Zahlreiche Begegnungen werden zusätzlich auch in frei empfangbaren Livestreams auf skysport.de, in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Channel live übertragen.

Die Testspiele in den kommenden Wochen live bei Sky Sport:

Freitag, 19, Juli, 17:55 Uhr: FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Samstag, 20. Juli:

15:25 Uhr: TSV Heusenstamm - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Sonntag, 21. Juli:

14:55 Uhr: BG Pathum United - Borussia Dortmund auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

Mittwoch, 24. Juli:

12:10 Uhr: Cerezo Osaka - Borussia Dortmund auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

18:25 Uhr: FC Schalke 04 - Twente Enschede auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Donnerstag, 25. Juli:

12:55 Uhr: Fortuna Sittard - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

3:25 Uhr (25./26.7.): FC Juarez - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga + in der Wiederholung am Vormittag des Folgetages auf Sky Sport News

Freitag, 26. Juli:

13:55 Uhr: SV Werder Bremen - Sheffield Wednesday live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

16:55 Uhr: 1. FC Nürnberg - Juventus Turin live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Samstag, 27. Juli:

14:55 Uhr: TS Galaxy FC - FC Augsburg auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

Sonntag, 28. Juli:

11:55 Uhr: Kyoto Sanga FC - VfB Stuttgart auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

Dienstag/Mittwoch, 30./31. Juli:

1:55 Uhr: Eintracht Frankfurt - Louisville FC auf Sky Sport Bundesliga + in der Wiederholung am Vormittag des Folgetages auf Sky Sport News

Mittwoch/Donnerstag, 31. Juli/ 1. August:

1:55 Uhr: RB Leipzig - Aston Villa live auf Sky Sport Bundesliga + in der Wiederholung am Vormittag des Folgetages auf Sky Sport News

Donnerstag, 1. August:

11:25 Uhr: Sanfrecce Hiroshima - VfB Stuttgart auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

Freitag, 2. August:

14:25 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Ipswich Town auf Sky Sport News + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Samstag, 3. August:

12:55 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern München auf Sky Sport News

0:55 Uhr (3./4. August): RB Leipzig - Wolverhampton Wanderers auf Sky Sport Bundesliga + in der Wiederholung am Vormittag des Folgetages auf Sky Sport News

Dienstag, 6. August:

18:25 Uhr: Borussia Dortmund - FC Villarreal auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Mittwoch, 7. August:

16:55 Uhr: Eintracht Frankfurt - FSV Frankfurt auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Samstag, 10. August:

16:55 Uhr: Borussia Dortmund - Aston Villa auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

20:55 Uhr: FC Valencia - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport News + im freien Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

