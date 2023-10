CALZEDONIA

Palina Rojinski ist erneut Kampagnengesicht von Calzedonia

Düsseldorf

Im letzten Jahr sorgte die von Palina Rojinski designte Capsule Collection von Calzedonia für Aufsehen. An den Erfolg anknüpfend arbeiten die Schauspielerin und der Legwear Spezialist auch in dieser Saison wieder zusammen. Palina Rojinski ist das Kampagnengesicht für die neue Herbst- und Winter-Kollektion von Calzedonia.

Legwear Label Calzedonia steht für Style, Qualität und bezahlbare Legwear. Die Herbst- und Winter-Kollektionen der italienischen Marke überzeugen stets mit vielfältigen Strumpfhosen-, Leggings- und Socken-Designs. In diesem Jahr werden die Strumpfhosen der neuen Fashion Kollektion erneut von Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski präsentiert, die wieder als Brand Ambassador für Calzedonia fungiert.

Die neue Fashion Kollektion des Legwear Spezialisten ist einmal mehr eine Hommage an die Vielseitigkeit. Egal welcher Geschmack, egal welcher Stil - hier findet jede Frau eine Strumpfhose, die sie liebt. Der Look ist stets modern und raffiniert; die Styles sind eine Ode an die Weiblichkeit in all ihren Facetten. Die Trend Pieces überzeugen mal stylish mit Animal-Muster, mal klassisch mit Hahnentritt oder edel mit Perlen-Applikationen oder glitzerndem Rautenmuster.

Wie keine andere präsentiert Palina Rojinski auf den Bildern der neuen Kampagne wie man die herbstlichen Tights feminin und elegant kombiniert. "From day to night" - so lautet das Motto. Schon beim ersten Blick auf die Bilder wird klar: die Styles geben am Tag jedem Look das gewisse Etwas, können aber auch glamourös und Party-tauglich für den Abend gestylt werden.

Fotografiert wurden die Bilder im Hotel Telegraphenamt in Berlin. Palina ist als Gesicht der Herbst/Winter Kampagne ab dem 16. Oktober nicht nur in allen Calzedonia Stores, sondern auch in einer digitalen Kampagne, Kino-Spots und einer nationalen Out-of-Home Kampagne zu sehen.

