Das "fünfte Grand-Slam-Turnier" exklusiv bei Sky: Weltklasse-Tennis der ATP und WTA aus Indian Wells

Unterföhring (ots)

Ab diesem Mittwoch bis Sonntag, 17. März berichtet Sky täglich live aus Indian Wells auf Sky Sport Tennis und auf Sky Q

Als Experten sind Philipp Kohlschreiber, Markus Wislsperger und ab dem Halbfinale Patrik Kühnen im Einsatz

24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis mit den besten Spielen des Tages

Alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q

Unterföhring, 6. März 2024 - Für Tennis-Fans stehen in dieser Woche eines der Highlights des Jahres auf dem Programm. Das erste Masters-Turnier der ATP Tour und das zweite Masters der WTA Tour starten an diesem Mittwoch in Indian Wells. Die im Coachella Valley gelegene Anlage von Indian Wells ist Heimat der zweitgrößten Tennisarena der Welt. Sky überträgt das "fünfte Grand-Slam-Turnier" live und exklusiv. Das Beste des jeweiligen Tages sehen die Zuschauer auf dem 24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis. Zusätzlich haben die Tennisfans die Möglichkeit, alle verfügbaren Tennismatches und Courts des Turniers auf Sky Q abzurufen.

Beim mit 1,1 Millionen Preisgeld dotierten Masters wird Rafael Nadal sein Comeback feiern, nachdem er vor allem bei den Australian Open ein weiteres Mal pausieren musste. Zu den Topfavoriten auf den Turniergewinn zählen Novak Djokovic und auch Jannik Sinner, der in diesem Jahr noch kein Match verloren hat. Titelverteidiger ist Carlos Alcaraz, der sich im letzten Jahr gegen Daniil Medvedev durchsetzen konnte. Und auch die Deutschen Alexander Zverev, Jan-Lennart Struff und Daniel Altmaier sind in Florida mit dabei.

Bei der WTA gehen die Spielerinnen Iga Swiatek, Aryna Sabalenka und Coco Gauff als Topfavoriten in das Tournament. Erneut dabei ist mit Jelena Rybakina die Siegerin des vergangenen Jahres. Auf ein erfolgreiches Abschneiden hoffen die Deutschen Angelique Kerber und Tatjana Maria. Venus Williams und Caroline Wozniaki sind mit einer Wild Card ausgestattet.

Als Experten sind beim Turnier Philipp Kohlschreiber, Markus Wislsperger und ab dem Halbfinale Patrik Kühnen im Einsatz. Marcel Meinert, Paul Häuser, Stefan Hempel, Michael Fuchs, Andreas Thies und Markus Götz kommentieren.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Sky hat jüngst eine fünfjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, vereinbart. In diesem Rahmen zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen auf Sky Sport. Damit bleibt Sky die Heimat des Tennissports im deutschen Fernsehen und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.

Auf dem linearen 24-Stunden Tennissender "Sky Sport Tennis" überträgt Sky immer die besten Matches des Tages. Die Programmierung erfolgt durch die Sky Sport Redaktion, sodass hier die besten, relevantesten und spannendsten Matches der ATP und WTA Tour gezeigt werden. In Wochen mit mehreren parallel stattfindenden Turnieren werden zusätzliche Sky Sport Sender zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich zu der Programmierung auf den linearen Kanälen bietet Sky alle verfügbaren Tennismatches und Courts der ATP und WTA Turniere auf Sky Q an. Das heisst, Tennisfans können sich über Sky Q (zum Start ausschließlich auf Kabel und Satellit) aus dem Angebot aller Spiele auch ein individuell bevorzugtes Match, welches nicht auf dem linearen Sky Sport Tennis Kanal läuft, auswählen und auch beliebig von Court zu Court wechseln. Bei Sky Q findet man alle Matches im Sportbereich in der Tennissektion auf der Sky Q Oberfläche. Dieses Zusatzangebot wird in Kürze auch für WOW Kunden verfügbar sein.

Außerdem können die Fans ihren Lieblingsspielerinnen und -spielern über den Sportnachrichtensender Sky Sports News, skysport.de und die Sky Sport App folgen sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport.

Die BNP Paribas Open in Indian Wells live auf Sky Sport Tennis:

Mittwoch, 20.00 Uhr: 1. Tag

Donnerstag, 20.00 Uhr: 2. Tag

Freitag, 20.00 Uhr: 3. Tag

Samstag, 20.00 Uhr: 4. Tag

Sonntag, 19.00 Uhr: 5. Tag

Montag, 19.00 Uhr: 6. Tag

Dienstag, 19.00 Uhr: 7. Tag

Mittwoch, 19.00 Uhr: 8. Tag

Donnerstag, 19.00 Uhr: Viertelfinale

Freitag, 0.00 Uhr: Halbfinale WTA

Samstag, 21.30 Uhr: Halbfinale ATP

Sonntag, 19.00 Uhr: das WTA Finale und um 22.00 Uhr: Das ATP Finale

