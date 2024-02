Sky Deutschland

Andrea Petkovic neue Tennis-Expertin bei Sky

So zeigt Sky Sport die neue Tennissaison

Unterföhring (ots)

Andrea Petkovic im Wechsel mit Patrik Kühnen bei ausgewählten Turnieren der ATP und WTA Tour im Einsatz

Kompetentes Moderatoren- und Kommentatorenteam - Antonia Wisgickl als neue Field Reporterin, Nicola Geuer und Andreas Thies als neue Kommentatoren

Sky überträgt rund 80 Turniere der ATP/WTA Tour live und exklusiv - mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

24-Stunden-Sender Sky Sport Tennis mit den besten Spielen des Tages

Alle verfügbaren Tennismatches und Courts der ATP und WTA Tennisturniere ab dem 11. Februar außerdem auf Sky Q und in Kürze auf WOW

Unterföhring, 7. Februar 2024 - Die Tennisfans auf Sky dürfen sich in der neuen Saison wieder auf starke Experten freuen, die die Matches kompetent einordnen und analysieren. Die ehemalige Profispielerin Andrea Petkovic wird neue Expertin der Tennis-Übertragungen bei Sky Sport. Im Wechsel mit Patrik Kühnen wird sie die Matches der ATP und WTA Tour begleiten. Komplettiert wird das Expertenteam von Philipp Kohlschreiber, Markus Wislsperger und Mischa Zverev.

Die 36-jährige Andrea Petkovic war 17 Jahre aktiv auf der WTA Tour und konnte während ihrer Karriere insgesamt sieben WTA Turniere gewinnen. Ihren letzten Erfolg feierte sie 2021 im rumänischen Cluj. Bis zuletzt war Petkovic nach Beendigung ihrer Tenniskarriere Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin.

Die neue Sky Expertin Andrea Petkovic zu ihrer neuen Rolle: "Ich finde es großartig und wichtig, dass Sky dem Tennissport im deutschen Fernsehen eine derart große Bühne bietet. Tennis ist meine große Leidenschaft und so freue ich mich darauf, als Expertin die Turniere zu begleiten und den Zuschauern meine Begeisterung für den Sport weiterzugeben."

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport bei Sky Deutschland: "Andrea Petkovic war nicht nur eine erfolgreiche Tennisspielerin, sondern ist eine bemerkenswerte Frau mit vielen Talenten. Ihr Wissen über den Tennissport, ihre Medienerfahrung sowie ihre lebhafte Art und Sprache machen sie zur optimalen Tennis-Expertin bei Sky Sport. ATP, WTA, Andrea Petkovic und Sky Sport Tennis sind ein perfektes Match."

Neben den Experten geht Sky Sport mit einem kompetenten Moderatoren- und Kommentatoren-Team in die Tennissaison. Das Team der Field Reporter, die bei den Turnieren vor Ort auf Stimmenfang gehen, wird Antonia Wisgickl verstärken. Daneben sind regelmäßig Florian Bauer, Paul Häuser und Stefan Hempel im Einsatz.

Bei den Turnieren besteht das Kommentatorenteam außerdem aus Marcel Meinert, Markus Götz, Hannes Herrmann, Markus Gaupp, Michi Fuchs, Philipp Langoz, Julian Jander, Jürgen Müller und Jens Westen. Neu dabei sind zudem die Ex-Profispielerin Nicola Geuer und Andreas Thies.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Sky hat jüngst eine fünfjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, vereinbart. In diesem Rahmen zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen auf Sky Sport. Damit bleibt Sky die Heimat des Tennissports im deutschen Fernsehen und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.

Auf dem linearen 24-Stunden Tennissender "Sky Sport Tennis" überträgt Sky immer die besten Matches des Tages. Die Programmierung erfolgt durch die Sky Sport Redaktion, sodass hier die besten, relevantesten und spannendsten Matches der ATP und WTA Tour gezeigt werden. In Wochen mit mehreren parallel stattfindenden Turnieren werden zusätzliche Sky Sport Sender zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich zu der Programmierung auf den linearen Kanälen bietet Sky ab dem 11. Februar alle verfügbaren Tennismatches und Courts der ATP und WTA Turniere auf Sky Q an. Das heisst, Tennisfans können sich über Sky Q (zum Start ausschließlich auf Kabel und Satellit) aus dem Angebot aller Spiele auch ein individuell bevorzugtes Match, welches nicht auf dem linearen Sky Sport Tennis Kanal läuft, auswählen und auch beliebig von Court zu Court wechseln. Bei Sky Q findet man alle Matches im Sportbereich in der Tennissektion auf der Sky Q Oberfläche. Dieses Zusatzangebot wird in Kürze auch für WOW Kunden verfügbar sein.

Außerdem können die Fans ihren Lieblingsspielerinnen und -spielern über den Sportnachrichtensender Sky Sports News, skysport.de und die Sky Sport App folgen sowie über die Social Media Kanäle von Sky Sport.

Die nächsten Turniere: WTA1000 in Doha und ATP500 aus Rotterdam

Die ersten ATP/WTA Highlights des Jahres erwarten Tennisfans in der kommenden Woche mit den Turnieren in Doha und Rotterdam.

Ab dem 11. Februar überträgt Sky die Qatar TotalEnergies Open in Doha. Viel Prominenz hat ihren Start im Wüstenstaat Katar zugesagt, darunter allein elf Grand-Slam-Siegerinnen, angeführt von der Weltranglistenersten und zweifachen Titelverteidigerin Iga Swiatek.

Einen Tag später startet das erste ATP 500er Turnier der Saison beim ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam. Gemeldet für das mit 2,1 Millionen Euro dotierte Turnier sind u.a. der Sieger der Australian Open Jannik Sinner.

Sky überträgt dann ab dem 12. Februar beide Turniere auf Sky Sport Tennis täglich ab 11.00 Uhr in einer Konferenz - darüber hinaus steht das Zusatzangebot auf Sky Q zur Verfügung.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell