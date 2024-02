Sky Deutschland

21 Prozent der Fußballinteressierten glauben an den EM-Titel der deutschen Mannschaft: "Wenn morgen Anpfiff wäre... - das Deutschland-Barometer" ab sofort auf Sky Sport News

Die neue Sendung präsentiert ab sofort bis zum Eröffnungsspiel jeden Mittwoch um 18:30 Uhr repräsentative Umfragen rund um die Europameisterschaft in Deutschland

Umgesetzt wird das neue Format in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur ONE8Y

Die Umfrageergebnisse und deren Entwicklung werden unter anderem mit Uli Köhler und gelegentlich weiteren Gästen diskutiert

Unterföhring, 5. Februar 2024 - Am 14. Juni beginnt die UEFA Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Bereits 130 Tage vor dem Eröffnungsspiel in München diskutiert Fußball-Deutschland Themen rund um das Heimturnier: Wer wird Europameister? Wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Wer könnten die Topstars des Turniers werden? Wen bzw. wie sollte der Bundestrainer aufstellen und wie zufrieden sind die Fans mit der deutschen Auswahl?

Die Spannung steigt von Woche zu Woche, und Sky Sport News wird ab sofort regelmäßig die Entwicklung der Stimmung rund um die EM im eigenen Land begleiten. Im neuen Format "Wenn morgen Anpfiff wäre... - das Deutschland-Barometer" werden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur ONE8Y künftig immer mittwochs um 18:30 Uhr repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland präsentiert. Neben Umfrageergebnissen zu immer wiederkehrenden zentralen Fragen, deren Entwicklung über die kommenden Monate bis zum Turnier beobachtet wird, werden auch aktuelle Themen mit Relevanz für die Nationalmannschaft abgefragt.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Ein Turnier im eigenen Land ist nicht nur für die Spieler, sondern für alle Fans ein unvergessliches Erlebnis. Mit dem neuen Format wollen wir uns der Heim-EM mit einem Ansatz nähern, den man so im Sport bislang noch nicht kannte. Wir stellen die Meinung der Fußballinteressierten in Deutschland in den Mittelpunkt und werden mit Unterstützung unseres Partners ONE8Y ein datenbasiertes Stimmungsbild vor dem Großereignis erstellen."

Hendrik Fischer, CEO der Sportmarketingagentur ONE8Y und Initiator der gleichnamigen Sportbusiness Datenbank: "Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass wir mit unseren Marktforschungsdaten Sky Sport bei diesem innovativen Format unterstützen können. Ein auf Insights basierendes TV-Format umzusetzen, ist einzigartig im Sportmedienumfeld und zeigt, wie sich ein moderner TV-Sender für die Zukunft aufstellt: Datenbasiert und bereit Neues auszuprobieren."

Eine erste Befragungen ergab unter anderem, dass trotz der jüngsten Ergebnisse immerhin 21 Prozent der Fußballinteressierten in Deutschland an den EM-Titel für das Nagelsmann-Team glauben. Übertroffen wird dieser Wert nur von Frankreich (31 Prozent), England und Spanien (je 9 Prozent) folgen mit deutlichem Rückstand.

Die Umfrageergebnisse bilden die Grundlage für Diskussionen, die der Moderator oder die Moderatorin in der Regel mit SkyReporter Uli Köhler und gelegentlichen weiteren Gästen im Studio führt.

Sky Sport News - Mehr als Sportnachrichten

Sky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Sportfans Deutschlands ersten und bis heute einziger Sportnachrichtensender über den Streaming-Service WOW ganz flexibel erleben (wowtv.de).

