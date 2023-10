Sky Deutschland

Sky Original Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" gewinnt Blauen Panther 2023 in der Kategorie Information

Journalismus

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die Sky Original Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" wurde gestern mit dem Blauen Panther - TV & Streaming Award in der Kategorie Information / Journalismus ausgezeichnet

Insgesamt zwei Nominierungen für den Blauen Panther für Sky Originals: für die Sky Original Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" und für Klaus Steinbacher als bester Hauptdarsteller im Sky Original Film "Der Kaiser"

Die preisgekrönten Sky Original Produktionen bei Sky und dem Streamingdienst WOW verfügbar

Unterföhring, 26. September 2023 - Gestern wurde der Blaue Panther - TV & Streaming Award vergeben. Sky Deutschland freut sich sehr über den Gewinn der Auszeichnung für die vierteilige Sky Original Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" in der Kategorie Information / Journalismus. Klaus Steinbacher war zudem für den Preis als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Franz Beckenbauer in dem Sky Original Film "Der Kaiser" nominiert.

Die vierteilige Sky Original Doku-Serie "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" ist eine Produktion von gebrueder beetz Filmproduktion. Produzent und Co-Autor Christian Beetz nahm den Preis persönlich entgegen.

Christian Asanger Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Wir freuen uns sehr über den Blauen Panther für unsere Sky Original Doku-Serie 'Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat' in der Kategorie Information / Journalismus und gratulieren unserem Produktionspartner gebrueder beetz Filmproduktion und dem gesamten Team sehr herzlich zu dieser Auszeichnung. Dieser Preis ist eine erneute Bestätigung für unsere Programmstrategie, weiter in non-fiktionale Eigenproduktionen zu investieren. Factual Inhalte sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unseres Entertainment-Portfolios bei Sky und WOW, der sich bei unseren Kundinnen und Kunden großer Beliebtheit erfreut."

Christian Beetz, gebrueder beetz Filmproduktion: "Nachdem die Serie in nun schon in über 35 Ländern gezeigt wurde, kommt sie wieder an ihren Ursprungsort Deutschland zurück. Mich freut diese Auszeichnung ganz besonders für das exzellente und vielfältige Team hinter der Produktion. Ohne all das Herzblut und die kühlen Nerven wäre die Serie so nicht entstanden. Danke an den Blauen Panther!"

Das Sky Original "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" begibt sich auf weltweite Spurensuche nach London, Monaco, Genf, Abu Dhabi und New York, um herauszufinden, auf welche Weise Juan Carlos I. mutmaßlich zu seinem enormen Vermögen kam. Die investigative Doku-Serie wirft Fragen auf nach den finanziellen Angelegenheiten des Königs, seinen lukrativen Verbindungen und seiner angeblichen Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle. In exklusiven Interviews zu Wort kommen enge Freunde, hochkarätige Insider, Journalisten und Unterstützer von Juan Carlos I. genau wie seine ehemalige Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein. "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" feierte seine Weltpremiere beim Cannesseries Festival 2023, erhielt zwei Nominierungen für deutschen Fernsehpreis 2023 und wurde auf dem Berlin TV Series Festival als beste Doku-Serie ausgezeichnet.

Der Sky Original Film "Der Kaiser", produziert von Bavaria Film, erzählt von einer wahren Legende: Franz Beckenbauer war ein Jahrhundert-Fußballer, revolutionierte den Umgang von Sportlern mit den Medien und sorgte auch mit seinem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Der Film von Regisseur Tim Trageser ("Die Wolf-Gäng") mit Klaus Steinbacher ("Oktoberfest 1900") in der Hauptrolle zeigt den Werdegang der einzigartigen Ikone von den 60er Jahren bis zum großen WM-Endspiel 1990 in Rom. Klaus Steinbacher gewann auf dem New York Festivals® TV & Film Awards 2023 für seine Darstellung von Franz Beckenbauer den Preis als bester Schauspieler.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell