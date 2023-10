Sky Deutschland

Kim Hong Sun und Peter McKenna zeichnen für die dritte Staffel des Sky und AMC+ Originals "Gangs of London" verantwortlich

Unterföhring

Dreharbeiten der dritten Staffel "Gangs of London" haben begonnen

Eine Produktion von Pulse Films für Sky Studios und AMC+ Networks

Die Produktion der dritten Staffel des Welterfolgs " Gangs of London" hat begonnen. Für die nächste Staffel der Sky- und AMC+-Originalserie zeichnen zwei kreative Talente verantwortlich, die neu in der "Gangs of London"-Familie sind: Kim Hong Sun (Project Wolf Hunting) als Haupt-Regisseur und Executive Producer sowie Peter McKenna (Kin) als Head-Autor und Executive Producer.

In der mit dem BAFTA ausgezeichneten und für den Emmy nominierten Crimeserie, eine Produktion von Pulse Films, werden Sope Dirisu und Joe Cole wieder in ihren Rollen als Elliot Carter und Sean Wallace zu sehen sein, um an das spannende Ende der zweiten Staffel anzuknüpfen.

Über "Gangs of London":

In der dritten Staffel von "Gangs of London" ist der ehemalige Undercover-Cop Elliot, der zum Gangster wurde, nun ein Top-Krimineller an der Seite der Dumanis, aber ihr Geschäft wird ins Chaos gestürzt, als ihre Kokainlieferung gestreckt wird, was den Tod von Hunderten von Zivilisten in ganz London zur Folge hat. Das darauffolgende Chaos zieht die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich und setzt die Londoner Gangs wie nie zuvor unter Druck. Die Auswirkungen - sowohl persönlich als auch beruflich - werden verheerende Folgen für alle haben, von den Wallaces über Luan bis hin zu Lale und den Straßengangs. Das war ein gezielter Angriff und das ist erst der Anfang, aber die Frage ist - wer hat es getan und warum?

Kim Hong Sun, der das Ruder als Hauptregisseur und Executive Producer für die achtteilige dritte Staffel von "Gangs of London" übernimmt, ist ein bekanntes Gesicht in der internationalen Filmwelt und kann auf eine Reihe populärer koreanischer Film- und Fernsehproduktionen zurückblicken. Hong Suns jüngster Spielfilm, "Project Wolf Hunting", ist ein Action-Horror-Film über einen mißglückten Gefangenentransport zwischen den Philippinen und Korea, der letztes Jahr in der Sektion Midnight Madness des Toronto International Film Festival uraufgeführt wurde.

Hong Suns jüngste Arbeiten, darunter "Metamorphosis" (2019), spielten eine entscheidende Rolle bei der jüngsten Popularitätssteigerung des okkulten Horrors im koreanischen Kino. Nach der Veröffentlichung des düsteren Organhandel-Thrillers "Traffickers" (2012), seinem Spielfilm-Regiedebüt, wurde Hong Sun bei den Blue Dragon Film Awards als bester neuer Regisseur ausgezeichnet.

Neben Hong Sun, der die kreative Leitung des Projekts innehat, ist der renommierte Autor und Showrunner Peter McKenna als Head-Autor und Executive Producer an Bord. McKenna ist ein preisgekrönter Produzent, der sowohl Schöpfer als auch Showrunner des mehrstündigen Dramas "KIN" für AMC+ und RTE war, in dem Charlie Cox, Clare Dunne, Aidan Gillen und Ciaran Hinds mitspielen. Außerdem schrieb er das vierstündige, irische Krimidrama "Red Rock" für TV3, das auch von der BBC und Amazon Prime Video lizensiert wurde. Zu seinen weiteren Drehbüchern gehören "The Gloaming" (ABC Studios/STAN), "The Last Kingdom" (Netflix) und "Around The World in Eighty Days" (BBC/ZDF/Canal+) mit David Tennant in der Hauptrolle.

Weitere wiederkehrende Darsteller in der dritten Staffel von "Gangs of London" sind Michelle Fairley in der Rolle der Marian Wallace, Lucian Msamati als Ed Dumani und Brian Vernel als Billy Wallace sowie Pippa Bennett-Warner als Shannon Dumani, Narges Rashidi als Lale, Asif Raza Mir als Asif Afidi, Orli und Eri Shuka als Luan und Miranda Dushaj, Jahz Armando als Saba, und Fady Elsayad als Faz.

Gareth Evans und Matt Flannery kreierten die Serie. "Gangs of London" ist eine Produktion von Pulse Films im Auftrag für Sky Studios und AMC+, AMC Networks' Premium Streamingservice.

Credits:

Head-Autor und Executive Producer: Peter McKenna. Haupt-Regisseur und Executive Producer: Kim Hong Sun. Executive Producers: Hugh Warren (Pulse Films), Michael Eagle-Hodgson, Vikki Tennant, Sope Dirisu, Adrian Sturges (für Sky Studios), Noel Manzano (für AMC+). NBCUniversal Global Distribution übernimmt den weltweiten Vertrieb im Auftrag von Sky Studios.

