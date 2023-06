Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Opec und Ölpreis

Halle/MZ (ots)

Sprit und Heizöl, Strom und Gas kosten im Großhandel wieder ungefähr so viel wie im Herbst 2021. Das dürften in den nächsten Monaten auch die Verbraucher deutlicher spüren. Alles prima also? Leider nicht. Zwar war der milde Winter hier ein wesentlicher Faktor. Hinzu kommt aber, dass Russland seine Ölexporte wieder steigern kann. Einer der wichtigsten Kunden ist Indien. Doch das Land kauft über den Eigenbedarf hinaus und verkauft die Mineralölprodukte weiter - vor allem in die drei wichtigsten EU-Länder Deutschland, Frankreich und Italien. Richtig ist: Öl kann oft hin und her gehandelt werden, bis kaum nachvollziehbar ist, ob es aus Russland kommt. Richtig ist aber auch, dass die EU noch nicht einmal den Versuch unternimmt, Putins Deals zu stoppen. Schließlich profitiert ihre Wirtschaft davon.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell