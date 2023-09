AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Alice Weidel: Schluss mit bürgerfeindlicher Verarmungspolitik

Berlin (ots)

Laut einer Yougov-Umfrage, über die WELT berichtet, ist jeder vierte Deutsche heute stärker verschuldet als noch vor einem Jahr. Bei 27 Prozent der Deutschen übersteigen die monatlichen Ausgaben das monatliche Einkommen.

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, teilt dazu mit:

"Die Deutschen sind arm und werden immer ärmer gemacht. Die Inflation frisst die Kaufkraft weiter auf und gleichzeitig ist die Steuer- und Abgabenlast anhaltend auf Rekordniveau.

Statt die arbeitende Bevölkerung zu entlasten, lässt sich die Regierung immer neue Methoden einfallen, um sie noch mehr auszupressen. Die Erhöhung von CO2-Abgaben und LKW-Maut sind nur die aktuellsten Beispiele.

Da wundert es nicht, dass die Deutschen kein Vermögen aufbauen können. Das Durchschnittsvermögen pro Kopf ist in Deutschland deutlich kleiner als in Frankreich oder Italien. In Schweden ist es fast doppelt so hoch, in den USA viermal so hoch wie bei uns. Und Besserung ist nicht in Sicht, denn mit ihrem Heizungshammer enteignet die Ampel die Menschen in nie dagewesenem Ausmaß.

Die AfD-Fraktion fordert ein Ende dieser bürgerfeindlichen Verarmungspolitik. Die Steuern und Abgaben müssen endlich spürbar gesenkt werden. Im Gegenzug sind die Staatsausgaben drastisch herunterzufahren, um die Inflation nicht noch weiter anzuheizen. Und natürlich ist das zerstörerische Heizungsgesetz umgehend zurückzunehmen."

