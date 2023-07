Sky Original Serie "Then You Run" ab 7. Juli bei Sky

Sky Deutschland

Unterföhring, 6. Juli 2023 - Ab 7. Juli 2023 startet das neue Sky Original " Then You Run" exklusiv auf Sky. Die achtteilige Thrillerserie ist immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und steht über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW als komplette Staffel auf Abruf bereit. Die Serie basiert auf dem Roman "Du" von Zoran Drvenkar und ist wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.

" Then You Run" ist eine Produktion von Kudos (ein Unternehmen von Banijay UK) in Koproduktion mit MadeFor im Auftrag von Sky Studios. Leah McNamara ("Normal People", "Danny Boy"), Vivian Oparah ("I May Destroy You"), Yasmin Monet Prince ("Hanna", "Unsaid Stories") und die Newcomerin Isidora Fairhurst spielen vier Freundinnen, deren Traum vom perfekten Sommerurlaub in ein düsteres und gefährliches Abenteuer mündet, nachdem sie versehentlich die Wege einiger der gefährlichsten Menschen in Europa kreuzen.

Über "Then You Run":

Die vier Teenagerinnen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst) machen einen verhängnisvollen Ausflug nach Rotterdam: Als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird, beginnt für die Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Im Gepäck haben sie drei Kilo Heroin auf das es Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), ein berüchtigter Gangster, abgesehen hat. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, die sie fürchten müssen: ein Serienmörder, der als "The Traveller" bekannt ist, zieht seine mörderischen Kreise...

In weiteren Rollen neben Richard Coyle ("Sabrina", "The Fall") als Reagan spielen Cillian O'Sullivan ("Vikings", "The Blacklist") als Orin, Francis Magee ("White Lines", "Britannia") als Turi, Darren Cahill ("Brassic", "Vikings") als Darian und Christian Rubeck ("What Happened to Monday") als "The Traveller".

Geschrieben und kreiert wurde die Serie von Ben Chanan. Kara Manley und Serena Thompson fungieren als Executive Producers für Sky Studios. Derek Ritchie produziert. Weitere Executive Producer sind Karen Wilson und Katie McAleese für Kudos neben Ben Chanan. Ko-Produzent ist Gunnar Juncken für die MadeFor.

"Then You Run" wird gefördert vom German Motion Picture Fund (GMPF). Banijay Rights verantwortet den internationalen Vertrieb.

Karen Wilson, Geschäftsführerin Kudos: "'Then You Run' bietet eine explosive Mischung aus weiblicher Freundschaft, ikonischen Gangstern, vergrabenen Familiengeheimnissen und einem legendären Serienmörder... und das alles durchzogen von Ben Chanans wunderbaren schwarzen Humor. Wir können es kaum erwarten, die Zuschauer in die originelle und unterhaltsame Welt der Serie zu entführen."

Gunnar Juncken, Geschäftsführer MadeFor und Ko-Produzent der Serie: "Wir freuen uns sehr, dass unsere erste internationale Koproduktion nun in Deutschland bei SKY zu sehen ist! Für die wunderbare Zusammenarbeit mit unserer UK Banijay Schwester KUDOS sind wir dankbar und hoffen mit 'Then You Run' auf einen grandiosen Erfolg."

Johannes Plenk, Director Entertainment Channels Sky Deutschland: "Mit 'Then You Run' haben wir eine Mischung aus Spannung, Thriller und Comedy, die unser Programm perfekt ergänzt. Wir freuen uns, dass diese einzigartige Umsetzung des Romans 'Du' von Zoran Drvenkar bei uns ein Zuhause findet."

Facts:

Originaltitel: "Then You Run", Thrillerserie, 8 Episoden, á ca. 50 Minuten, GB 2023. Autor und Creator: Ben Chanan. Produzent: Derek Richie. Executive Producers: Kara Manley, Serena Thompson, Karen Wilson, Katie McAleese, Ben Chanan. Ko-Produzent: Gunnar Juncken. Darsteller:innen: Leah McNamara, Vivian Oparah, Yasmin Monet Prince, Isidora Fairhurst, Richard Coyle, Cillian O'Sullivan, Francis Magee, Darren Cahill, Christian Rubeck.

Ausstrahlungstermine:

Ab 7. Juli 2023 exklusiv immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic.

Ab 7. Juli als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf.

Wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie wahlweise mit Untertiteln.

Über Kudos:

Kudos, part of Banijay UK, one of the world's leading TV production companies with a track record of producing distinctive and genre-defining drama. Committed to nurturing and celebrating writers, recent productions include international hit SAS Rogue Heroes (BBC), Code 404 (Sky One), Grantchester (ITV),and Utopia (C4 / Amazon). Forthcoming productions include Steven Knight's This Town (BBC) and a second series of SAS Rogue Heroes (BBC One).

Über MadeFor Film:

MadeFor ist eine deutsche Produktionsfirma mit Sitz in Berlin und Teil der Banijay Deutschland Gruppe. MadeFor produziert unter der Geschäftsführung von Nanni Erben und Gunnar Juncken für den nationalen und internationalen Markt und kreiert Premiuminhalte wie Filme, Serien und Reihen.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über Sky Studios:

Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky.

Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner " Chernobyl" der Bafta-Preisträger " Patrick Melrose" und die internationalen Hits " Das Boot", " Riviera" und " Britannia", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie " The Rising", "Blocco 181" und " Souls" und " Funeral for a Dog".

Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden.

Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt werden.

Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen werden. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Executive Vice President Sky Studios Italien und Deutschland.

