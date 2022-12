Sky Deutschland

"Diese Ochsenknechts": Staffel zwei der Reality-Serie über die deutsche Promi-Familie ab 13. Februar exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots)

Acht Folgen geben neue exklusive Einblicke ins Familienleben der berühmten Familie Ochsenknecht

Mit dabei sind wieder Natascha Ochsenknecht, ihre Kinder Wilson Gonzales, Jimi Blue und Cheyenne sowie deren Ehemann Nino

Sie sind bunt, sie sind laut, sie sind schrill, sie sind "Diese Ochsenknechts". Ab dem 13. Februar lässt Deutschlands bekannte Promifamilie die Zuschauer:innen erneut tief in ihr Privatleben blicken - von Traumhochzeit bis Familienstreitereien - langweilig wird es bei Natascha und ihren Kindern Wilson Gonzalez, Jimi Blue sowie Cheyenne und ihrem Ehemann Nino garantiert nicht. Die acht neuen Folgen der zweiten Staffel sind exklusiv bei Sky und WOW zu sehen.

Über "Diese Ochsenknechts":

Die Ochsenknechts im Hochzeitstrubel: Nachdem die erste Staffel mit der romantischen Verlobung zwischen Nino und Cheyenne endete, geht es nun an die konkrete Hochzeitsplanung. Hochzeitsoutfits und Ringe müssen gekauft werden und der Hochzeitstanz soll auch geprobt sein. Natascha unterstützt ihre Tochter bei den Vorbereitungen, doch das ist manchmal zu viel des Guten. Zwischen großer Vorfreude und Stress knallt es beim Mutter-Tochter-Gespann und auch das Wetter spielt nicht. Ausgerechnet am Hochzeitstag fegt ein Wirbelsturm durch Graz und die komplette Hochzeit steht auf der Kippe.

Natascha reist außerdem nach Tansania für ein Herzensprojekt. Seit 1999 hilft sie hier Kindern in Not und eröffnet nun eine neue Schule. Zudem möchte die 58-Jährige ihre Modelkarriere erneut aufblühen lassen. In Mailand versucht sie bei Castings wieder als Model Fuß zu fassen.

Auch Jimi ist viel unterwegs. Er begleitet seine Freundin, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, nach Italien zu einem großen Rennen und unterstützt sie, wo er nur kann. Zudem planen die beiden ein geheimes Projekt zusammen. Doch Jimis neue Unabhängigkeit sorgt für Spannungen in der Familie.

Jimis älterer Bruder Wilson Gonzalez steht in Prag für die Sky-Serie "Das Boot" vor der Kamera und tritt damit in die Fußspuren seines berühmten Vaters, der vor mehr als 40 Jahren im gleichnamigen Film mitspielte. Doch damit nicht genug - der älteste Ochsenknecht-Sprössling mischt die Gastroszene in Berlin auf und eröffnet ein Restaurant.

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Ab 13. Februar 2023 immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

