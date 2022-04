"We grow trees": B-Corp Treedom lässt Baum-Mural in Berlin wachsen - als Zeichen für 20.000 Baumsetzlinge, die bis zum Weltumwelttag 2022 gepflanzt werden sollen

Treedom

Treedom, die erste Webplattform weltweit, über die aus der Ferne Bäume in Agroforstsystemen gepflanzt werden können, verfolgt gemeinsam mit seiner Community in ganz Europa ein großes Ziel: Bis zum Weltumwelttag am 5. Juni 2022 sollen 20.000 Baumsetzlinge durch die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Treedom-Projekten gepflanzt werden. Die Kampagne und vor allem die Bedeutung von Baumpflanzungen werden in den europäischen Großstädten Berlin, London und Mailand sichtbar gemacht: Bis zu 20 Meter hohe Baum-Murals "wachsen" dort an Häuserwänden in den drei Metropolen in die Höhe.

In Deutschland entsteht das Treedom-Baum-Mural in Berlin Wilmersdorf, in der Wexstraße 34: Wie ein Baumsetzling wächst, so wächst auch das großflächige Wandgemälde in die Höhe und lenkt die Aufmerksamkeit auf die europaweite Kampagne des B-Corp Treedom, die Out-of-Home-Aktivierung mit virtueller Community-Ansprache verbindet:

Bäume müssen nicht nur gepflanzt, sondern gepflegt werden, um vollen Impact für Menschen und Planeten zu entfalten.

Treedom ruft seine Community zum Mitmachen auf, um die 20.000 Baumsetzlinge durch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den aktuell 17 Projektländern Treedoms pflanzen zu können: Für jeden Baum, den die User:innen in diesem Zeitraum auf der Kampagnen-Website (https://get.treedom.net/earth-day-and-wed-de/) virtuell pflanzen, gibt es von Treedom einen zweiten Setzling geschenkt, ganz einfach per Online-Code, der von den Usern selbst eingesetzt oder auch verschenkt werden kann - inklusive aller Treedom-Features wie Baumtagebuch und regelmäßige Updates aus dem Treedom-Projekt, in dem der Baum heranwächst.

User:innen können bei "We grow trees" aus sechs Baumarten wählen, die einerseits optimal für die regionalen Bedürfnisse des jeweiligen Projekts, in dem sie gepflanzt werden, passen und die andererseits zu den besonders bedrohten Baumarten zählen.

Mit der "We grow trees"-Kampagne möchte Treedom das Bewusstsein der Menschen dafür schärfen, wie wichtig es ist, in unsere Umwelt zu investieren und welche Rolle Bäume dabei spielen. Aus diesem Grund hebt Treedom die Bedeutung der langfristigen positiven Auswirkungen von Bäumen auf künftige Generationen hervor - sowohl aus ökologischer als auch aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht.

Baum-Murals in Berlin, London und Mailand wachsen und lenken Aufmerksamkeit auf Kampagne

Erstmals wird eine Online-Kampagne von Treedom auch durch eine besondere Out-of-Home-Aktivierung der User unterstützt:

In drei Schritten wachsen die mit umweltfreundlicher Farbe gemalten Bäume auf ausgewählten Hauswänden in Berlin, Mailand und London bis zu 20 Meter in die Höhe. Mit ihnen möchte Treedom zum Handeln für den Klimaschutz anregen und die Menschen inspirieren, selbst aktiv zu werden: Passant:innen, die auf die Kunstwerke aufmerksam werden, gelangen durch Scannen eines QR-Codes am Mural direkt auf die Kampagnen-Website - und können mit wenigen Klicks selbst einen oder auch mehrere Bäume pflanzen, um das Ziel der 20.000 Bäume zu erreichen.

Während des gesamten Kampagnenzeitraums können sich die Nutzer:innen über die sozialen Kanäle von Treedom über den Fortschritt der Baum-Murals informieren und über einen Echtzeit-Tracker auf der Kampagnen-Website verfolgen, wie viele Bäume bereits gepflanzt wurden.

"Es geht darum, den richtigen Baum in der richtigen Umgebung zur richtigen Zeit zu pflanzen und den lokalen Gemeinschaften zu helfen"

"Tage wie der Tag der Erde oder der Weltumwelttag sind wichtige Erinnerungen an die kontinuierlichen Investitionen und Anstrengungen, die erforderlich sind, um das Blatt des Klimawandels zu wenden und Schritte zum Schutz unseres Planeten für künftige Generationen zu gehen. Wir wollen zu Gesprächen anregen, die wirklich etwas bewirken, und Verbraucher:innen und Unternehmen, die sich ernsthaft um ein nachhaltigeres Verhalten bemühen, zeigen, dass die Pflanzung von Bäumen eine der Antworten sein kann. Es geht nicht nur darum, Samen in den Boden zu werfen: Es geht darum, den richtigen Baum in der richtigen Umgebung zur richtigen Zeit zu pflanzen und den lokalen Gemeinschaften zu helfen, sie in ihrem eigenen wirtschaftlichen Handeln zu unterstützen. Eigentlich ist jeder Tag ein Tag der Erde, jeder Tag ist Weltumwelttag", so Treedom-CEO Federico Garcea zur Kampagne und was sie bewirken soll.

Die Baum-Murals von Treedom werden an den folgenden Orten zu sehen sein:

Wexstraße 34, Berlin, Deutschland

28 Redchurch Street, London, Großbritannien

20 Via Marghera, Mailand, Italien

Bildmaterial zu Treedom sowie weitere Informationen zu den Baumpflanzungs-Projekten: https://bit.ly/Treedom_Pressekit

Kampagnen-Website: https://get.treedom.net/earth-day-and-wed-de/

