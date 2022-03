Sky Deutschland

Das Sky Original "Funeral for a Dog" ab Donnerstag bei Sky

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Ab 17. März auf Sky Atlantic und dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf

Eine Produktion von Flare Entertainment, im Auftrag von Sky Studios

Mit Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer und Anne Ratte-Polle in den Hauptrollen

Achtteilige Dramaserie nach dem Roman "Bestattung eines Hundes" ("Funeral For A Dog") von Thomas Pletzinger

Regisseure: David Dietl und Barbara Albert

Autoren: Hanno Hackfort, Bob Konrad und Thomas Pletzinger

Das berührende Drama über Liebe, Verlust und die Suche nach dem Glück, "Funeral for a Dog" startet am Donnerstag, 17. März bei Sky. Die acht Episoden stehen auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Auf dem Sender Sky Atlantic gibt es ab dem 17. März jeweils eine Doppelfolge pro Woche ab 20.15 Uhr. Die Serie wird zeitgleich auch bei Sky UK zu sehen sein.

Über "Funeral for a Dog":

Der Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) reist für ein Interview zu dem gefeierten Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke), der zurückgezogen an einem See in Italien lebt. Dort angekommen wird Daniel in die geheimnisvolle Geschichte von Mark, Tuuli (Alina Tomnikov) und Felix (Daniel Sträßer), Tuulis verschwundenem Lebensgefährten, hineingezogen. Es ist die Geschichte der großen Liebe dreier Menschen, die in Südamerika begann, über den Polarkreis bis zum 11. September in New York reicht und irgendwann mit einem großen Verlust endete. Daniel glaubt, sie aus Svenssons Roman zu kennen. Aber irgendetwas stimmt nicht, und als er noch tiefer eintaucht, macht er eine schockierende Entdeckung.

Mit Schauplätzen in Italien, Südamerika, Finnland, New York und Deutschland entführt die Serie an zahlreiche Sehnsuchtsorte, die von Kameramann Frank Griebe ("Babylon Berlin", "Cloud Atlas", "Das Parfum") atmosphärisch und authentisch eingefangen wurden.

"Funeral for a Dog" ist eine Produktion von Flare Entertainment für Sky Studios. Produziert wurde die Serie von Martin Heisler und Eva Kemme für Flare Entertainment. Für Sky Deutschland sind Marcus Ammon, Frank Jastfelder, Director Original Production, sowie Andreas Perzl und Markus Golisano als Executive Producer für die Produktion verantwortlich sowie Jason Simms für Sky Studios.

Als Autoren der Serie zeichnen neben Thomas Pletzinger auch Hanno Hackfort und Bob Konrad ("4 Blocks", "Para", "Cleo") verantwortlich, die Regie führten David Dietl ("König von Deutschland", "Rate Your Date") und Barbara Albert ("Licht, böse Zellen").

"Funeral for a Dog" wurde gefördert vom German Motion Picture Fund, FilmFernsehFonds Bayern, Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden Württemberg mbH, Piemonte Film TV Fund, Lazio Region - Regional Fund for the Cinema and the Audiovisual Works. NBCUniversal Global Distribution verantwortet die weltweiten Vertriebsrechte. Der Roman "Bestattung eines Hundes" ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen.

Facts:

Originaltitel: "Funeral for a Dog", Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 45 Minuten, D 2022. Drehbuch: Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger. Regie: David Dietl, Barbara Albert. Producer: Eva Kemme, Martin Heisler. Executive Producer: Andreas Perzl, Frank Jastfelder, Marcus Ammon, Markus Golisano. Darsteller: Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer, Anne Ratte-Polle, Vico Magno, Leonardo Santini, Zoé Höche, Anna Favella.

Ausstrahlungstermine:

Ab 17. März 2022 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie die komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

