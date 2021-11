Sky Deutschland

Vier Sky Original Weihnachtsfilme mit Stars wie Freida Pinto, Iwan Rheon und Michael Sheen starten exklusiv bei Sky und Sky Ticket

Unterföhring (ots)

Vier Sky Original Weihnachtsfilme starten im Dezember als exklusive Premieren nur auf Sky Cinema

Der Familienfilm "Der kleine Roald Dahl und die Maus" mit Dawn French nach einer wahren Geschichte

Das romantische Musik-Drama "A Christmas Number One" mit Freida Pinto, Iwan Rheon und Helena Zengel

"Last Train to Christmas" mit Michael Sheen und Nathalie Emmanuel

Das Teenager-Abenteuer "Der fabelhafte Mr. Blunden" von und mit Mark Gatiss

Die Sky Weihnachtsfilme mit Sky Q und mit Streamingservice Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf

Unterföhring, 12. November 2021 - Mit gleich vier Sky Original Weihnachtsfilmen versüßt Sky seinen Kunden dieses Jahr die Weihnachtszeit. Neben "Der kleine Roald Dahl und die Maus" über eine wundersame Episode im Leben des berühmten Schriftstellers wird auch das brandaktuelle Musik-Drama "A Christmas Number One" mit Freida Pinto, Iwan Rheon und dem deutschen Shootingstar Helena Zengel ("Systemsprenger") seine Premiere feiern.

Außerdem als exklusive Premiere: "Last Train to Christmas" mit Michael Sheen als erfolgreicher Nachtclubmanager, der im Jahr 1985 an Weihnachten zu seiner Familie fährt und sich im Zug seiner Herkunft stellen muss. Und in "Der fabelhafte Mr. Blunden" begeben sich zwei Teenager auf ein großes Abenteuer in die Vergangenheit. Alle Sky Christmas Original Filme sind mit Sky Q und mit Streamingdienst Sky Ticket auch auf Abruf verfügbar.

Michaela Tarantino, Vice President Sky Cinema bei Sky Deutschland: "Dieses Jahr können sich alle Filmfans bei Sky auf eine einzigartige Weihnachtszeit freuen. Mit unseren ersten Sky Original Filmen 'Der kleine Roald Dahl und die Maus', 'A Christmas Number One', 'Last Train to Christmas' und 'Der fabelhafte Mr. Blunden' bieten wir gleich vier exklusive Highlights für die ganze Familie. Ein emotionales Filmfest zur schönsten Jahreszeit, das unser Angebot mit den besten X-Mas-Hits auf Sky Cinema Christmas und großen Blockbuster-Premieren perfekt ergänzt. Weihnachten kann kommen!"

Über "Der kleine Roald Dahl und die Maus":

Roald Dahl und die Maus" ist ein herzerwärmender Weihnachtsfilm, inspiriert von der wahren Begegnung zwischen dem sechsjährigen Roald Dahl und seinem Idol Beatrix Potter. Eine magische Geschichte darüber, was wirklich passieren kann, wenn man mutig genug ist, seinen Träumen zu folgen. Neben Dawn French, die Beatrix spielt, gehören Jessica Hynes, Rob Brydon, Alison Steadman, Nina Sosanya, Bill Bailey und Nick Mohammed zur Besetzung.

Über "A Christmas Number One":

Ein berührender neuer Weihnachtsfilm von Regisseur Chris Cottam und Musik-Genie Guy Chambers. Die Musikmanagerin Meg Rai (Freida Pinto) verlässt New York und zieht nach London, um die Boyband Five Together zu managen, die nach dem Flop ihres letzten selbst geschriebenen Albums verzweifelt nach einem Weihnachtshit sucht. In der Zwischenzeit wird Blake Cutter (Iwan Rheon) von seine weihnachtsbesessenen und todkranken Nichte Nina Cutter (Helena Zengel) dazu überredet, eine Pause bei seiner Thrash-Metal-Band Scurve einzulegen, um Nina den ultimativen Weihnachtssong zu schreiben. Meg entdeckt den Hit, als er gerade in der Mache ist. Wird dies der Weihnachtshit sein, den die Boyband so dringend braucht, oder werden Blake, der Song und Nina Meg zeigen, was wirklich zählt

Über "Last Train to Christmas":

Tony Towers (Michael Sheen) steht kurz davor, die Reise seines Lebens anzutreten. Wir schreiben das Jahr 1985 und er ist ein erfolgreicher Nachtclubmanager, eine lokale Berühmtheit und mit der viel jüngeren Sue (Nathalie Emmanuel) verlobt. Alles läuft großartig. Aber als er den 3:17-Zug nach Nottingham besteigt, um an einem weihnachtlichen Familientreffen teilzunehmen, werden die Dinge ein wenig seltsam. Als er einen Waggon weiter in den Buffetwagen geht, landet er im Jahr 1995, wo er feststellen muss, dass seine Clubs Pleite gegangen sind und sein Leben aus den Fugen geraten ist. Tony entdeckt, dass er sich durch das nach vorne und hinten Laufen in diesem schicksalhaften Zug vorwärts und rückwärts in verschiedene Abschnitte seines Lebens versetzen kann. Und nicht nur das: Die Handlungen, die er in einem Waggon vornimmt, wirken sich direkt auf sein Leben im nächsten Waggon aus. Die Frage ist: Kann Tony sein Leben - und das Leben der Menschen, die er liebt - zum Besseren verändern, oder macht er alles nur noch schlimmer?

Über "Der fabelhafte Mr. Blunden":

Das Weihnachtsabenteuer beginnt für die Londoner Teenager Jamie und Lucy Allen in Form eines mysteriösen alten Mannes, Mr. Blunden (Simon Callow), der ihrer Mutter anbietet, Verwalterin eines verfallenen Landhauses zu werden, in dem es angeblich spuken soll. Auf dem verwahrlosten und überwucherten Gelände haben Jamie und Lucy eine Begegnung mit zwei Kindern, die Geister zu sein scheinen. Aber diese unheimlichen Kinder, Sara und Georgie, sind gar keine Geister. Sie sind in der Zeit zurückgereist, um Hilfe zu suchen, weil sie glauben, dass sie von den bösen Mr. und Mrs. Wickens (Mark Gatiss und Tamsin Greig) ermordet werden. Der seltsame Besucher von Lucy und Jamie scheint der Schlüssel zu allem zu sein. Mit seiner Hilfe müssen sie ins Jahr 1821 zurückreisen, um Sara und Georgie zu retten und ihren neuen Freund zu erlösen - den fabelhaften Mr. Blunden.

Sky Cinema ist die Heimat aller Sky Original Filme, mit brandneuen Filmen jeden Monat neben einer unübertroffenen Auswahl an den aktuellsten Filmen kurz nach dem Kino und einer großen Filmvielfalt über alle Genres hinweg.

