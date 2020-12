Studiosus Reisen

Studiosus schnürt Corona-Kulanzpaket und verzichtet 2021 auf Anzahlungen

MünchenMünchen (ots)

Keine Anzahlungen bei der Reisebuchung sowie ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis vier Wochen vor Abreise: Das neue Corona-Kulanzpaket von Studiosus hat es in sich. Gültig ist es für alle Reisen mit Abreise im Jahr 2021 und es gilt auch für die zur Studiosus-Gruppe gehörende Veranstaltermarke Marco Polo.

Guido Wiegand, Mitglied der Unternehmensleitung von Studiosus: "Wir möchten unseren Gästen größtmögliche Flexibilität und Sicherheit bieten und ihnen die Entscheidung für eine Reise mit uns in diesen besonderen Zeiten erleichtern. Mit unserem Corona-Kulanzpaket können unsere Kunden Reisepläne schmieden und ganz beruhigt buchen. Bei uns sind sie immer auf der sicheren Seite."

Der Veranstalter hatte zwar allen Kunden im Jahr 2020 ihre Anzahlungen gesetzeskonform zurückerstattet und keine Gutscheine ausgegeben, dennoch spürt auch Studiosus die allgemeine Verunsicherung der Urlauber. Wiegand: "Bekomme ich mein Geld zurück, wenn die Reise nicht stattfindet - das ist mittlerweile eine der größten Sorgen bei der Buchung. Dem wirken wir mit unserem Corona-Kulanzpaket entgegen."

Für sorgenfreies Buchen sorgt auch ein weiteres Detail des Pakets: So bietet Studiosus bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise ein kostenloses Stornorecht. Hintergrund ist, dass 2021 voraussichtlich zahlreiche Länder für die Einreise den Nachweis eines negativen PCR-Tests fordern werden. Sollte in diesem Fall das Testergebnis positiv ausfallen, können Gäste von Studiosus und Marco Polo bis zum Tag der Abreise kostenlos stornieren.

Das Corona-Kulanzpaket im Überblick:

- Keine Anzahlung: Der komplette Reisepreis muss erst am 20. Tag vor Reiseantritt bezahlt werden.

- Kostenloses Storno bis einen Monat vor Reiseantritt.

- Kostenlose Umbuchung bis einen Monat vor Reiseantritt.

- Kostenloses Storno bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise: 2021 werden voraussichtlich zahlreiche Länder für die Einreise den Nachweis eines negativen PCR-Tests fordern. Sollte in diesem Fall das Testergebnis positiv ausfallen (Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise), können Gäste von Studiosus und Marco Polo ihre Reise bis zum Tag der Abreise kostenlos stornieren.

Nachhaltig engagiert: die Unternehmensgruppe Studiosus

Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Zur Studiosus-Gruppe gehört auch der im günstigeren Rundreise-Segment positionierte Veranstalter Marco Polo. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Darunter versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. Neu 2021: Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert Studiosus durch Investitionen in Klimaschutzprojekte auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung. Damit reisen Gäste von Studiosus und Marco Polo umfassend klimaneutral. Internet: www.studiosus.com und www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/Nachhaltigkeit

