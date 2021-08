Sky Deutschland

Neuer offizieller Trailer zur fünften Staffel des Sky Original "Gomorrha - Die Serie"

Unterföhring (ots)

Ein Sky Original produziert von Cattleya im Auftrag von Sky

Regie: Marco D'Amore und Claudio Cupellini

Mit Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Ivana Lotito und Arturo Muselli in den Hauptrollen

Drehbuch von Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli sowie Roberto Saviano, Gianluca Leoncini und Valerio Cilio

Basierend auf einer Idee von Roberto Saviano

In weltweit mehr als 190 Länder verkauft

Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/6125f76ecddac970d50f89a1

Trailer auf Youtube: https://youtu.be/DSyiijAqCmI

Heute wurde ein weiterer Teaser-Trailer zum großen Finale der aktuell berühmtesten und beliebtesten italienischen Serie der Welt: "Gomorrha - Die Serie" veröffentlicht. Die mit Spannung erwartete finale Staffel des Sky Original "Gomorrha - Die Serie", eine Produktion von Cattleya (Teil der ITV Studios) in Zusammenarbeit mit Beta Film, basierend auf einer Idee von Roberto Saviano und seinem Bestseller, wird im Winter auf Sky Atlantic ausgestrahlt und ist auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Die letzte Staffel wird in allen Sky Märkten verfügbar sein.

Die ersten vier Staffeln von "Gomorrha - Die Serie" wurden von Publikum und Kritikern gleichermaßen begeistert aufgenommen, sowohl in Italien als auch in den mehr als 190 Ländern, in denen die Serie ausgestrahlt wurde. Die Serie erhielt viele Auszeichnungen erhalten, darunter als beste Serie beim Monte-Carlo TV Festival. Die in Neapel und Riga gedrehten neuen Episoden der Serie, die von der New York Times kürzlich auf Platz fünf der 30 besten internationalen Serien des letzten Jahrzehnts gewählt wurde, stammen aus der Feder der Hauptautoren Leonardo Fasoli und Maddalena Ravagli, die zusammen mit Roberto Saviano auch an der Serienbibel gearbeitet haben. Gianluca Leoncini und Valerio Cilio vervollständigen das Autorenteam.

Episoden eins bis fünf sowie die neunte der neuen Staffel wurden von Marco D'Amore inszeniert, der auch bei zwei Episoden der vierten Staffel sowie bei dem Film "The Immortal" Regie führte "The Immortal" dient als erzählerische Brücke zwischen der vierten und fünften Staffel. Die Episoden sechs, sieben, acht und zehn wurden von Claudio Cupellini inszeniert, der seit dem Debüt der Serie mitarbeitet. Beide Regisseure sind auch künstlerische Betreuer der Sendung.

Der Teaser zeigt die Protagonisten der Serie von Sky zurück am Set: Salvatore Esposito als Genny Savastano, der sich zum Ende der vierten Staffel in einem Bunker verstecken musste; Arturo Muselli als Enzo Sangue Blu und Ivana Lotito als Azzurra Avitabile, Gennys Frau. Marco D'Amore spielt erneut die Rolle des Ciro Di Marzio, der am Ende der dritten Staffel für tot gehalten wurde.

Über "Gomorrha - Die Serie":

Der Zusammenstoß zwischen den Levantes und Patrizia hinterließ Neapel in Trümmern und zwang Genny dazu, seinen Traum von Normalität aufzugeben und wieder in Aktion zu treten. Nun aber ist ihm die Polizei auf den Fersen und zwingt Genny sich in einem Bunker zu verschanzen, allein ohne Azzurra und seinem kleinen Sohn Pietro. Sein einziger Verbündeter ist nun 'O Maestrale, der mysteriöse Verbrecherboss aus Ponticelli, einem östlichen Stadtteil von Neapel. Ein Krieg steht bevor, und die Feinde sind hartnäckig. Doch Genny steht kurz davor, eine sensationelle Entdeckung zu machen: Ciro Di Marzio ist am Leben, in Lettland. Und für Genny wird nichts mehr so sein, wie es einmal war.

Facts:

Originaltitel: "Gomorrah - La Serie", Dramaserie, I 2021, 5. Staffel, 10 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Claudio Cupellini, Marco D'Amore. Drehbuch: Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio. Darsteller: Salvatore Esposito, Arturo Muselli, Ivana Lotito, Marco D'Amore.

Ausstrahlungstermine:

Voraussichtlich im Winter ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Staffeln eins bis vier ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

