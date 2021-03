Sky Deutschland

Preisgekrönter Serienhit: "Schitt's Creek" ab 7. April auf Sky Comedy

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- Immun. Gegen. Schlechte Laune: Sky Comedy wird ab 1. April das neue Zuhause der "Quatsch Comedy"-Familie - Neunfach Emmy-prämierte Familien-Comedy - Mit Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Chris Elliott, Emily Hampshire - Die erste Staffel ab 7. April auf Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf Abruf

17. März 2021 - Jeden Tag gute Laune - Sky Comedy startet am 1. April im Rahmen der großen Entertainment-Offensive. Die besten deutschen Comedyshows, ein buntes Programm an lokalen und internationalen Sky Originals sowie exklusive HBO- und Showtime-Formate mit US-Comedyserien sorgen für die tägliche Dosis gute Laune. Mit dabei ist ab 7. April die neunfach Emmy-prämierte Familien-Comedy "Schitt's Creek".

Die ehemals schwerreiche Rose-Familie schaut in die Röhre: Nach ihrem plötzlichen Bankrott ist sie gezwungen, in das abgelegene Städtchen Schitt's Creek zu ziehen, das Papa Johnny (Eugene Levy) einst aus Jux gekauft hat. Der Videotheken-Magnat und seine Gattin, Soap-Star Moira (Catherine O'Hara), müssen nun mit den verwöhnten erwachsenen Kindern David (Dan Levy) und Alexis (Annie Murphy), versuchen, einen halbwegs würdevollen Lebensstil aufrecht zu erhalten - auch wenn das neue Zuhause ein heruntergekommenes Motel ist. Und auch die Koexistenz mit den bodenständigen Bewohnern von Schitt's Creek gestaltet sich für die Luxus-Family chaotischer als gedacht.

Die kanadische Comedy-Serie aus der Feder von Eugene Levy ("American Pie") und Sohn Dan, die auch in der Show Papa und Sohn spielen, räumte bei den Golden Globes 2021 gleich doppelt ab: "Beste Comedy-Serie" und "Beste Hauptdarstellerin" in einer Comedyserie für Catherine O'Hara. Und auch 2020 wurden bei den Emmy-Awards schon Rekorde gebrochen: Als erste Serie gewann die längst als Kult gehandelte Chaos-Show mit den schrulligen und doch liebenswerten Charakteren alle sieben Emmys der Comedy-Kategorien und dabei auch sämtliche Schauspielerauszeichnungen. Trotz des heiteren Grundtons überrascht "Schitt's Creek" immer zum richtigen Zeitpunkt mit ungeahnter emotionaler Tiefe und bewegenden Momenten.

Die erste Staffel startet ab 7. April auf Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Facts:

Originaltitel: "Schitt's Creek", 1. Staffel, Comedyserie, 13 Episoden, je ca. 22 Minuten, CDN 2015. Regie: Gerard Ciccoritti. Mit: Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Chris Elliott, Emily Hampshire.

Weitere Sky Comedy Highlights:

- "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr", ab 1. April um 20.15 Uhr - "Quatsch Comedy Club", Staffel 4 ab 1. April um 21.25 Uhr - "Comedy@Sky", Staffel 2 ab 1. April um 22.25 Uhr - "Superstore", Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr - "Spitting Image", Staffel 1 ab 6. April um 20.15 Uhr - "Lass es, Larry", Staffel 10 ab 6. April um 21.05 Uhr - "The Mindy Project", Staffel 1 ab 7. April 21.30 Uhr - "American Pie", am 9. April um 20.15 Uhr

Über "Sky Comedy":

Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.

Über Sky Ticket

Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem jederzeit kündbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig.

Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport.

Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter Topspiele der UEFA Champions League, der Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, sowie das Beste aus Tennis und Golf.

Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.

Für weitere Informationen besuchen Sie skyticket.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell