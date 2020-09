Rheinische Post

Ministerpräsident Weil warnt SPD vor striktem Linkskurs

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seine Partei vor einem strikten Linkskurs gewarnt und einen stärkeren Fokus auf bisherige Merkel-Wähler gefordert. "Eine SPD, die grüner sein will als die Grünen und linker sein will als die Linken, wird nicht gebraucht", sagte Weil der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Die SPD gehört in die gesellschaftliche Mitte und sollte sich zum Beispiel um die Merkel-Wähler kümmern, die künftig heimatlos sind", sagte der SPD-Politiker. Er rief dazu auf, Klimaschutz nicht ohne Industriepolitik voranzutreiben. "Klimaschutz braucht gesellschaftliche Anerkennung. Und die gibt es nur, wenn die Menschen Arbeit haben", sagte Weil. Die SPD habe die historische Aufgabe, Klimaschutz und Industriepolitik zusammenzubinden.

