Bayern München gegen Borussia Dortmund und die größten Kinohits: Mit Sky Q erleben Fans den März der Klassiker in bestem UHD und HDR

- Mit Sky Q genießen Kunden im März wieder die beliebtesten Filme, Serien und den besten Live-Sport in brillanter Bildqualität - Der brandneue Abenteuerhit "Ruf der Wildnis" mit Harrison Ford und viele Klassiker für Filmfans wie "Das fünfte Element", "Salt" und "I Am Legend" auf Sky Q neu in UHD - Der Bundesliga-Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund und alle Achtelfinal-Rückspiele der deutschen Teams in der UEFA Champions League in unvergleichlichem UHD HDR - Der Start in die neue Formel-1-Saison, sowie Topspiele der englischen Premier League und der 2. Bundesliga in brillantem UHD

2. März 2021 - Entertainment- und Sportfans dürfen sich im März mit Sky Q wieder auf zahlreiche Highlights in UHD und HDR freuen.

Sky Cinema in UHD: Harrison Ford, Bruce Willis und Will Smith am Start

Film- und Serienfans genießen mit Sky Q jederzeit mehr als 100 Kinofilme aller Genres und komplette Serienstaffeln in UHD auf Abruf. Topneuheit in diesem Monat ist der Abenteuerfilm "Ruf der Wildnis" mit dem großartigen Harrison Ford sowie Hund Buck in den Hauptrollen. Dazu gibt's im März zahlreiche Kinoklassiker mit großem Starreigen zum Genießen neu auf Sky Q in bestem UHD: etwa "Das fünfte Element" mit Bruce Willis, "Salt" mit Angelina Jolie oder "I Am Legend" mit Will Smith. Für Serienfans sind seit Ende Februar außerdem viele ausgewählte Sky Originals wie "Das Boot", "Der Pass", "Hausen", "8 Tage", "Riviera" und "Gangs of London" nicht nur in UHD, sondern erstmals auch in HDR verfügbar.

Neue Filme in UHD im März auf einen Blick:*

Ruf der Wildnis 01.03.2021

Salt 05.03.2021

Das fünfte Element 07.03.2021

The Shallows - Gefahr aus der Tiefe 08.03.2021

I Am Legend 12.03.2021

Der große Trip - Wild 19.03.2021

Ghostbusters 31.03.2021

*Kurzfristige Programmänderungen möglich.

Bundesliga in UHD HDR, 2. Bundesliga und Premier League in UHD

Die Rückrunden der Fußballligen sind in vollem Gange. Und der März wartet auch im Sport mit einem echten Klassiker und vielen weiteren Topspiele in UHD und HDR auf. Nach dem fulminanten Monatsauftakt in der Bundesliga mit dem Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund in UHD HDR folgen unter anderem das Premier-League-Stadtderby in Manchester (UHD) sowie die Achtelfinalrückspiele aller vier deutschen Klubs in der UEFA Champions League: Borussia Dortmund gegen FC Sevilla, FC Liverpool gegen RB Leipzig, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach, sowie Bayern München gegen Lazio Rom - allesamt in UHD und HDR. In der 2. Bundesliga dürfen sich Fans auf Topspiele wie das Nordderby Hamburger SV gegen Holstein Kiel in UHD freuen. Und als Sahnehäubchen in UHD startet am 27. und 28. März die Formel 1 mit dem Qualifying und dem Großen Preis von Bahrain in ihre neue Saison mit Mick Schumacher und Co. Erstmals gibt's alle Rennen und Sessions der Formel 1 nur bei Sky, alle Rennen in UHD und in Zukunft auch zusätzlich in HDR.

Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im März auf einen Blick*:

04.03.21 21:00 Premier League FC Liverpool - FC Chelsea UHD

06.03.21 15:30 Bundesliga Borussia M'gladbach - Bayer Leverkusen UHD//HDR

06.03.21 18:30 Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund UHD/HDR

07.03.21 17:00 Premier League Manchester City - Manchester United UHD

08.30.21 20:30 2. Bundesliga Hamburger SV - Holstein Kiel UHD

09.03.21 21:00 UEFA Champions League Borussia Dortmund - FC Sevilla UHD/HDR

10.03.21 21:00 UEFA Champions League FC Liverpool - RB Leipzig UHD/HDR

13.03.21 15:30 Bundesliga Werder Bremen - FC Bayern München UHD/HDR

13.03.21 18:30 Bundesliga Borussia Dortmund - Hertha BSC UHD/HDR

15.03.21 20:30 2. Bundesliga FC St. Pauli - SC Paderborn 07 UHD

16.03.21 21:00 UEFA Champions League Manchester City - Borussia M'gladbach UHD/HDR

17.03.21 21:00 UEFA Champions League FC Bayern München - Lazio Rom UHD/HDR

20.03.21 15:30 Bundesliga FC Bayern München - VfB Stuttgart UHD/HDR

20.03.21 18:30 Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach UHD/HDR

22.03.21 20:30 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum UHD

27.03.21 15:30 Formel 1 Qualifying in Bahrain UHD

28.03.21 17:00 Formel 1 Großer Preis von Bahrain - Rennen UHD

*Einige Spieltage der englischen Premiere League sind noch nicht final terminiert.

So genießen Kunden UHD und HDR mit Sky Q

Um die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

