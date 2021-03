Sky Deutschland

Gladbach gegen Dortmund, Leipzig gegen Wolfsburg und Essen gegen Kiel: die Entscheidungen im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag und Mittwoch live bei Sky

- Nur Sky zeigt alle vier Begegnungen des DFB-Pokal-Viertelfinals live, drei davon am Dienstag und Mittwoch - Regionalligist Rot-Weiss Essen gegen Bayern-Bezwinger Holstein Kiel: Das Duell der beiden Überraschungsmannschaften am Mittwoch ab 18.15 Uhr exklusiv bei Sky - Am Dienstag Borussia Mönchengladbach gegen den BVB und am Mittwoch RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg jeweils ab 20.30 Uhr live - Die kurzfristig verschobene Begegnung Jahn Regensburg gegen Werder Bremen zum noch festzulegenden Nachholtermin überträgt Sky ebenfalls live - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 2. März 2021 - Nur noch zwei Siege trennen die verbliebenen acht Mannschaften vom DFB-Pokalfinale am 13. Mai in Berlin. Fünf Bundesligisten, zwei Zweitligisten und ein Regionalligist kämpfen um den Einzug in das Halbfinale. Sky ist der einzige Sender im deutschen Fernsehen, der alle vier Partien des Viertelfinals live überträgt, die ersten drei davon am Dienstag und Mittwoch.

Zum Auftakt der Pokalrunde am Dienstagabend kommt es zum Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Für Trainer Marco Rose ist es das Aufeinandertreffen mit seinem zukünftigen Arbeitgeber. Bevor er zum Saisonende zum BVB wechselt, will er die Gladbacher zu ihrem ersten Titel seit dem Pokalsieg 1995 führen. Sky berichtet ab 20.30 Uhr live.

Auf packende Pokalduelle dürfen sich Fußballfans auch am Mittwoch freuen. Die frühe Begegnung des Abends zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel überträgt Sky ab 18.15 Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Es ist das Duell der beiden Überraschungsmannschaften des laufenden Wettbewerbs. Der Regionalligist aus Essen konnte bereits Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und zuletzt sensationell Bayer Leverkusen bezwingen und könnte nach dem 1. FC Saarbrücken im Vorjahr der zweite viertklassige Klub in der Geschichte des Wettbewerbs werden, der das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Holstein Kiel seinerseits konnte in der 2. Runde Titelverteidiger Bayern München im Elfmeterschießen ausschalten.

Im Anschluss treffen ab 20.30 Uhr mit RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg der Zweite und der Dritte der aktuellen Bundesliga-Tabelle aufeinander. Die Leipziger konnten sich zuletzt als ernstzunehmende Bayern-Jäger zurückmelden. Der Gegner aus Wolfsburg ist seit dem 2:2 zwischen den beiden Mannschaften Mitte Januar in der Liga seit mittlerweile acht Spielen wettbewerbsübergreifend ohne Gegentor.

Die kurzfristig verschobene Begegnung zwischen Jahn Regensburg und dem SV Werder Bremen wird Sky zum noch festzulegenden Nachholtermin ebenfalls live übertragen.

Das Viertelfinale des DFB-Pokals live bei Sky Sport:

Dienstag:

20.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund live auf Sky Sport 2

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss, Moderator: Sebastian Hellmann

Mittwoch:

18.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel *exklusiv* live auf Sky Sport 2

Kommentator: Martin Groß, Moderator: Marcus Lindemann

20.30 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 3

Kommentator: Kai Dittmann, Moderator: Patrick Wasserziehr

Termin noch offen:

Jahn Regensburg - SV Werder Bremen auf Sky Sport

