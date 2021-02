Die Spitzenspiele Chelsea gegen Man United und Manchester City gegen West Ham sowie alle weiteren Partien des 26. Spieltags der Premier League live und exklusiv bei Sky /

Sky Deutschland

Unterföhring, 26. Februar 2021 - Nach 25 Spieltagen ist das Team von Pep Guardiola das Maß aller Dinge in der Premier League. Der Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach in der UEFA Champions League war der 19. Pflichtspielsieg in Folge bei nur sechs Gegentoren. In der Liga liegen die Citizens zehn Punkte vor dem Tabellenzweiten, dem Stadtrivalen Man United. Am Samstag wartet mit West Ham der Tabellenvierte auf Manchester City. Zudem kommt es am Sonntag zu einem weiteren Spitzenspiel, wenn der Tabellenfünfte Chelsea den Zweiten Manchester United empfängt. Diese und alle acht weiteren Partien des 26. Spieltags überträgt Sky live und exklusiv.

Zum Auftakt am Samstag um 13.20 Uhr kommt es zur Partie zwischen Man City und West Ham. In den weiteren Partien des Samstags treffen unter anderen Leeds und Aston Villa aufeinander sowie Newcastle und Wolverhampton.

Das "Match of the Week" findet am Sonntag zwischen Chelsea und Manchester United statt. Thomas Tuchel ist als Chelsea-Coach noch unbesiegt und hat den Anschluss an die Champions League Ränge geschafft. Zuletzt zeigte sich auch Nationalstürmer Timo Werner wieder formverbessert und beendete seine Torflaute. Jetzt wartet mit Manchester United ein richtungsweisendes Spiel für die Blues. Sky überträgt das Topspiel ab 17.00 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Mladen Petric kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss. Premier League Experte Raphael Honigstein wird von vor Ort aus London seine Einschätzungen zum Spiel liefern.

Der FC Liverpool befindet sich aktuell in einer historischen Krise. Die Reds haben die letzten vier Spiele verloren, darunter zuletzt auch die Partie gegen den Stadtrivalen Everton. Es ist die längste Pleitenserie seit 2002 und für Jürgen Klopp seit seinem Amtsantritt in Liverpool. Jetzt muss der amtierende Meister am Sonntagabend zum Abstiegskandidaten Sheffield United reisen. Sky überträgt die Partie live ab 20.05 Uhr.

Der 26. Spieltag der Premier League auf Sky Sport:

Samstag:

13.20 Uhr: Manchester City - West Ham United live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: West Bromwich Albion - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 1

18.20 Uhr: Leeds United - Aston Villa live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Newcastle United - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12.50 Uhr: Leicester City - FC Arsenal live auf Sky Sport 1

12.50 Uhr: Crystal Palace - FC Fulham live auf Sky Sport 11

14.55 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Burnley live auf Sky Sport 1

17.00 Uhr: "Match of the Week" FC Chelsea - Manchester United live auf Sky Sport 1

20.05 Uhr: Sheffield United - FC Liverpool live auf Sky Sport 1

Montag:

20.50 Uhr: FC Everton - FC Southampton live auf Sky Sport 1

