Der Transfer-Countdown am Montag live im Free-TV bei Sky - "Deadline Day - das Original"

Unterföhring

- Sky Sport News berichtet am Montag den ganzen Tag umfassend vom letzten Tag der Winter-Transferperiode - Gäste sind unter anderem die Sky Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Fredi Bobic, Jens Lehmann, Dirk Dufner, Thomas Doll und Erik Stoffelshaus - Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Max Bielefeld sind nonstop im Einsatz - Matchplan-Moderator Jan Henkel analysiert gemeinsam mit Experten die Bundesliga-Kader, die Neuzugänge und Taktiken - Fokus am Abend auf dem englischen Transfermarkt - mit Raphael Honigstein, Christian Flüthmann und Joachim Hebel - "Deadline Day - das Original" auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App - Alles rund um das Ende der Transferperiode auch auf skysport.de, Instagram, Facebook und Twitter

Unterföhring, 29. Januar 2021 - Auf welchen Positionen legen die Abstiegskandidaten noch einmal nach, um ihren Kader zu verstärken? Gibt es nach Huntelaar und Kolasinac bei Schalke weitere Rückkehrer? Planen die Top-Clubs FC Bayern oder RB Leipzig noch Last-Minute Transfers rund um die Personalien David Alaba, Dayot Upamecano und Joshua Zirkzee? Was ist dran am Wechsel von BVB-Star Jadon Sancho in die Premier League? Welche Auswirkungen hat das Tuchel-Engagement beim FC Chelsea auf den Transfermarkt - werden die Londoner noch einmal aktiv? Am kommenden Montag werden am letzten Tag der Transferperiode in Deutschland und England diese Fragen beantwortet.

Sky Sport News berichtet am "Deadline Day - das Original" topaktuell und umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland. Bis Montag, 18.00 Uhr bleibt den Bundesliga-Vereinen noch Zeit, um für die Rückrunde einen Last-Minute Transfer zu landen und einen Spieler von einem anderen Club loszueisen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist der Sender auf skysport.de und in der Sky Sport App auch im frei empfangbaren Livestream verfügbar.

Am "Deadline Day" laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die ModeratorInnen Sylvia Walker, Laura Lutz, Gregor Teicher und Thomas Fleischmann führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen vor Ort sind. Zudem wird es regelmäßig Schalten zu den Sky Kollegen in England geben, so dass die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in der Premier League gebracht werden. Da das Transferfenster erst um Mitternacht deutscher Zeit schließt, liegt der Fokus bei der Abendshow auf der englischen Liga.

Darüber hinaus bleiben Fußballfans durch regelmäßige Transfer Updates bestens informiert. Die Sky Reporter und Transfer-Experten Marc Behrenbeck und Max Bielefeld geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf dem Transfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.

Matchplan-Moderator Jan Henkel analysiert gemeinsam mit Experten die Bundesliga-Kader, die Neuzugänge und Taktiken. Dabei zeigt er Schwachstellen auf, auf welchen Positionen bei den Vereinen noch Nachholbedarf besteht.

Im Studio werden im Laufe des Tages Spielerberater Dirk Dufner (Arena11 Sports Group), der zuvor auch als Sportdirektor beim TSV 1860 München, dem SC Freiburg und Hannover 96 arbeitete, und Erik Stoffelshaus, zuvor Sportdirektor bei Lokomotive Moskau und bei Schalke 04, zu Gast sein.

Zu den weiteren Gesprächspartnern gehört Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der Auskunft geben wird zu den jüngsten Transfer-Entwicklungen beim Rekordmeister. Mit dabei ist auch Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic, der unter anderem über die Last-Minute-Leihe von Luka Jovic von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt spricht. Darüber hinaus sind weitere Schalten, u.a. mit Sky Experte Lothar Matthäus und Thomas Doll, zuletzt Trainer bei Apoel Nikosia, geplant.

Zum Countdown auf die Transfer-Deadline begleiten Sky Experte Didi Hamann und Jens Lehmann ab ca. 17.50 Uhr die letzten Entwicklungen vor der Schließung des Transferfensters in Deutschland und ziehen im Anschluss Bilanz.

Am Abend fokussiert sich Sky Sport News stärker auf die letzten Transferentwicklungen in England. Dabei wird der freie Journalist Raphael Honigstein zugeschaltet, der seit dieser Saison regelmäßig als Premier League Experte im Einsatz ist. Die weiteren Gesprächsgäste sind Christian Flüthmann, ehemaliger Co-Trainer von Daniel Farke bei Norwich City, der seine Trainerausbildung zusammen mit Frank Lampard absolviert hat, sowie Premier League Kommentator Joachim Hebel.

Das "Transfer Update" jeden Werktag ab 18.00 Uhr

Der Deadline Day ist das große Finale der Transferperiode. Sky Sport News berichtete zuletzt im Rahmen von "Transfer Update" täglich über alle Entwicklungen auf dem europäischen Transfermarkt. Marc Behrenbeck und Max Bielefeld wochentags um 18.00 Uhr den Überblick über alle wichtigen Neuigkeiten.

Der "Deadline Day" auf skysport.de, Facebook, Instagram und Twitter

Auch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Freitag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News zur Verfügung. Auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reporter von Sky Sport News unter dem Hashtag #SkyTransfer von den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten.

